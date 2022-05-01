Глава МИД Лавров: Запад сам без колебаний признал «Азов» неонацистами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset напомнил, что Запад сам без колебаний признал украинский полк «Азов» неонацистами.

«Что касается «Азова», то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине. Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные Вооружённые силы Украины», — сказал министр.

Таким образом, в каждом подразделении люди из «Азова» «играли бы ведущую роль», отметил он.

«Такие материалы читаю в западной прессе. То, что «Азов» является откровенно неонацистским объединением, — это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию», — добавил Лавров.

Глава МИД напомнил, что недавно Япония «даже извинилась перед «Азовом» за то, что включила его несколько лет назад в список террористических организаций из-за его неонацистских склонностей.

В апреле 2017 года нижняя палата конгресса США приняла законопроект, предусматривающий запрет на использование выделенных Украине средств для поддержки нацбатальона «Азов».

В августе 2019 года члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.