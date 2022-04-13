МИД России: исключение «Азова» из списка террористов несёт угрозу безопасности Японии
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«Японская сторона изъяла из национального «Обзора ситуации в области международного терроризма» за 2021 год... упоминание украинского националистического батальона «Азов», — сказала она.
Дипломат обратила внимание на то, что этот список был создан на основе самих же японских специалистов.
«Японские специалисты принесли извинения за то, что это формирование посмело быть включено в упомянутый перечень террористических организаций. Они будто в один момент забыли, что «Азов» был отмечен кровавыми преступлениями в Донбассе. Не единожды, не десятки раз, а многократно, в течение многих лет», — сказала представитель МИД.
Официальный Токио таким поступком открыто показал себя пособником неонацизма, подчеркнула Захарова.
«К сожалению, в истории Японии это уже не первый случай, когда правительство страны принимает сторону бесчеловечных режимов. Япония так и не вынесла урок из союза с фашистской Германией и сегодня вслед за деяниями собственной военщины во Второй мировой войне готова покрывать своих, как подчёркивают в администрации Фумио Кисиды, «идеологических единомышленников» на Украине», — сказала дипломат.
Она также напомнила, что Россия при этом неоднократно оказывала содействие Японии, когда её граждане подвергались террористическим атакам в разных регионах мира.
9 апреля стало известно, что управление общественной безопасности при Министерстве юстиции Японии удалило описание украинского батальона «Азов» как «созданного неонацистскими организациями» из справочника по международному терроризму за 2021 год.