МИД России: исключение «Азова» из списка террористов несёт угрозу безопасности Японии

Власти Японии, которые убрали нацбатальон «Азов» из списка террористических структур, проявили себя как пособники неонацизма, это несёт угрозу её безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Японская сторона изъяла из национального «Обзора ситуации в области международного терроризма» за 2021 год... упоминание украинского националистического батальона «Азов», — сказала она.

Дипломат обратила внимание на то, что этот список был создан на основе самих же японских специалистов.

«Японские специалисты принесли извинения за то, что это формирование посмело быть включено в упомянутый перечень террористических организаций. Они будто в один момент забыли, что «Азов» был отмечен кровавыми преступлениями в Донбассе. Не единожды, не десятки раз, а многократно, в течение многих лет», — сказала представитель МИД.

Официальный Токио таким поступком открыто показал себя пособником неонацизма, подчеркнула Захарова.

«К сожалению, в истории Японии это уже не первый случай, когда правительство страны принимает сторону бесчеловечных режимов. Япония так и не вынесла урок из союза с фашистской Германией и сегодня вслед за деяниями собственной военщины во Второй мировой войне готова покрывать своих, как подчёркивают в администрации Фумио Кисиды, «идеологических единомышленников» на Украине», — сказала дипломат.

Она также напомнила, что Россия при этом неоднократно оказывала содействие Японии, когда её граждане подвергались террористическим атакам в разных регионах мира.

9 апреля стало известно, что управление общественной безопасности при Министерстве юстиции Японии удалило описание украинского батальона «Азов» как «созданного неонацистскими организациями» из справочника по международному терроризму за 2021 год.