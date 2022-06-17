«На фоне военных провалов киевского режима»: Минобороны РФ заявило о сокращении потока иностранных наёмников на Украину

В Минобороны России заявили, что на фоне нарастающего количества военных провалов Киева поток зарубежных наёмников иссяк. В ведомстве назвали ложью заявления о якобы 20 тыс. иностранцев, «сражающихся» против российских ВС. Ранее в МИД РФ отметили, что среди прибывших на Украину иностранных граждан представлено множество сотрудников западных спецслужб.

Минобороны РФ сообщает, что поток иностранных наёмников на Украину иссяк.

«На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, Киеву не удаётся остановить «процесс убытия наёмников в мир «иной» или обратно в страны своего проживания». Как отметили в МО РФ, недавние заявления украинского руководства примерно о 20 тыс. иностранных наёмников на стороне ВСУ являются ложью.

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Российское оборонное ведомство отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наёмника, в том числе инструкторов, приехавших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения.

МО РФ отмечает, что лидером по количеству представленных на Украине наёмников является Польша, из которой прибыл 1831 человек. Из них 378 уничтожены, ещё 272 уехали обратно. Следом идёт Румыния, откуда на Украину прибыли 504 наёмника — 102 погибли, 98 вернулись на родину.

Из занимающей третье место по численности наёмников Великобритании на Украину прибыли 422 человека. Из них 101 погиб, 95 уехали.

Лидером по численности наёмников среди стран Америки является Канада, откуда прибыл 601 наёмник. 162 из них погибли, 169 вернулись домой. С территории США на Украину прибыли 530 наёмников. Из них 214 ликвидированы, 227 вернулись домой.

Грузия является лидером по числу прибывших на Украину наёмников среди стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии. По данным Минобороны РФ, из этой страны прибыли 355 наёмников, из которых 120 уничтожены и 90 выехали за пределы Украины.

Как сообщает Минобороны России, по данным на 17 июня, на Украине числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С 24 февраля на Украину прибыли 6956 человек, из которых уничтожены 1956, уехали 1779.

«Пока живы, ещё не захвачены в плен или не добежали до украинской границы 3221 наёмник», — заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России отмечали, что с начала мая приток иностранных наёмников на Украину для участия в боевых действиях против российских военных фактически иссяк. Также в ведомстве напомнили наёмникам, что в соответствии с международным гуманитарным правом они не считаются комбатантами, в лучшем случае их ожидает уголовная ответственность.

Так, 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к расстрелу марокканца Саадуна Брагима, а также британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отсутствии оснований для помилования иностранных наёмников.

«По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью RT и RT Arabic на полях ПМЭФ констатировала, что среди иностранных наёмников на Украине присутствует множество сотрудников западных спецслужб.

«Очень много иностранных наёмников из западных стран. Причём это не наёмники, которые просто бегают с автоматами, это наёмники-инструкторы», — пояснила дипломат.

По её словам, это те люди, которые представляют ряд стран и присланы руководить боевыми действиями со стороны киевского режима.

«Многие из них являются сотрудниками западных спецслужб. Нам всё это хорошо известно. Мы понимаем, о чём идёт речь. Речь идёт о гибридной войне, прокси-войне руками киевского режима, за которым стоит коллективный Запад», — отметила Захарова.