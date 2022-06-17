Минобороны России сообщило, что Киеву не удаётся остановить процесс убытия наёмников с Украины
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«Несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат, процесс убытия наёмников в мир иной или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удаётся», — сказал он в ходе брифинга.
Также в Минобороны сообщили, что поток иностранных наёмников на Украину сократился на фоне нарастающего количества военных провалов Киева.
В министерстве назвали заявления украинских властей о примерно 20 тыс. иностранных наёмников на Украине ложью.