Минобороны России сообщило, что Киеву не удаётся остановить процесс убытия наёмников с Украины

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киеву не удаётся остановить процесс убытия наёмников с Украины.
Минобороны России сообщило, что Киеву не удаётся остановить процесс убытия наёмников с Украины
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат, процесс убытия наёмников в мир иной или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удаётся», — сказал он в ходе брифинга.

Также в Минобороны сообщили, что поток иностранных наёмников на Украину сократился на фоне нарастающего количества военных провалов Киева.

В министерстве назвали заявления украинских властей о примерно 20 тыс. иностранных наёмников на Украине ложью.

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