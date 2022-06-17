МО: поток иностранных наёмников на Украину сократился на фоне военных провалов Киева

Поток иностранных наёмников на Украину сократился на фоне нарастающего количества военных провалов Киева, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в настоящий момент он фактически разворачивается обратно.

«На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону», — сообщили в Минобороны.

Заявления украинских властей о примерно 20 тыс. иностранных наёмниках на Украине являются обыкновенной ложью, заявили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что фиксируют пребывание на Украине каждого иностранного наёмника.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.

Также армия России уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.