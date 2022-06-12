ВС России уничтожили «Калибрами» склад поставленных Киеву странами Запада ПТРК и ПЗРК

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Армия России уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили «Калибрами» склад поставленных Киеву странами Запада ПТРК и ПЗРК
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — сказал он.

9 июня Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили в Житомирской области учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники.

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