Армия России уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — сказал он.

9 июня Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили в Житомирской области учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники.