Немецкий политолог Фарвик заявил, что поставки оружия на Украину лишь усугубляют ситуацию

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Поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию ситуации, а ведут к продлению боевых действий. Такое мнение выразил немецкий политолог Йоханнес Фарвик в статье, опубликованной на сайте телеканала ZDF.

По его словам, поставки оружия приближают Европу к реальному участию в боевых действиях и непосредственной конфронтации с Россией.

К тому же на настоящий момент Россия играет доминирующую роль в развитии ситуации на Украине, и поставки вооружения не смогут переломить ход событий.

«Вместо этого мы должны трезво и реалистично определить, каковы наши политические цели, и учитывать их при принятии сложных решений», — отметил Фарвик.

Он отметил необходимость урегулирования конфликта посредством дипломатии.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

Ранее Das Erste сообщил, что Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 после их ремонта.

В марте на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.

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