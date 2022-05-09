Немецкий политолог: поставки оружия Украине ведут к войне с Россией — а этого допустить нельзя

Поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию ситуации, а лишь ведут к продлению боевых действий и увеличивает опасность войны с Россией, считает политолог Йоханнес Фарвик из Университета Мартина Лютера. В статье, опубликованной на сайте телеканала ZDF, он призывает не допустить военной конфронтации с Москвой и принимать решения, исходя не только из желаний Украины, но и из собственных интересов.

Поворотные моменты разделяют жизнь на «до» и «после», и разница между ними ощутима — однако это не означает, что можно забыть обо всех табу, считает политолог Йоханнес Фарвик из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. В частности, это относится к вопросу о поставках оружия в зоны конфликтов, поясняет он в своей статье, опубликованной на сайте телеканала ZDF.

Если на протяжении десятилетий Германия практиковала сдержанность, понимая, что увеличение количества оружия не разрешает конфликт, а затягивает его, то сегодня этот принцип для страны уже не действует. Сейчас Германия поставляет на Украину широкий спектр вооружений, от противотанковых ракет до танков с зенитными установками.

Сторонники этих поставок оружия утверждают, что Украина должна быть оснащена всем необходимым, чтобы противостоять российской агрессии. Нельзя допустить, чтобы Россия победила; ещё лучше, если Украина переломит ход событий и сможет вернуть свои территории, считают они.

Несмотря на то, что в политике безопасности редко бывают стопроцентно неправильные или правильные решения, важно трезво взвешивать сценарии развития конфликта и продумывать всё до конца, призывает немецкий политолог. В этом контексте следует отметить, что поставки оружия не помогают урегулировать конфликт, а в лучшем случае могут изменить условия для переговоров.

В этом смысле, по крайней мере, можно предположить, что продолжающееся сопротивление Украины заставит Россию отказаться от своих максимальных целей и уйти из Украины. Тогда было бы ответственно и даже необходимо поддержать Киев поставками западного оружия. Однако современные и сложные системы вооружений требуют обучения и материально-технической поддержки. Другими словами, идея о том, что мы отправляем оружие, а затем больше не имеем с этим ничего общего, абсурдна.

И потом — как быть, если это приведёт лишь к тому, что Россия попытается добиться своих целей с ещё большей решимостью? Возможно ли, что ядерная держава в итоге проиграет борьбу, которую, с её точки зрения, она ведёт за свои жизненно важные интересы?

Тем, кто выступает за поставки оружия, аргументируя это тем, что нужно сделать всё, чтобы Украина не проиграла, трудно обосновать, почему мы сами не должны принять участие в боевых действиях за Украину, отмечает Фарвик.

Поставки оружия приближают Европу всё ближе к войне, и, вероятно, в один прекрасный день европейцам будет трудно избежать активного в ней участия. Более того, Россия играет доминирующую роль в развитии событий, переломить которое поставками оружия не получится, уверен немецкий политолог. В этой связи следует ожидать, что либо военные действия станут более кровопролитными и продолжительными, но их исход не изменится, либо конфликт перерастёт в военную конфронтацию с Россией.

По убеждению Фарвика, всё это будет следствием неправильного подхода. «Вместо этого мы должны трезво и реалистично определить, каковы наши политические цели, и учитывать их при принятии сложных решений», — настаивает он.

Во-первых, нужно любой ценой предотвратить открытую войну с Россией, которая может выйти из-под контроля и также перерасти в ядерную, призывает политолог. Во-вторых, надо помочь Украине утвердиться как государству и обществу. В-третьих, Россию необходимо заставить заплатить цену за её поведение, а не молчаливо его терпеть. Проблема лишь в том, что все эти три законные цели не могут быть достигнуты в равной степени прямо сейчас — и именно поэтому необходимо расставить приоритеты.

С точки зрения Йоханнеса Фарвика, избежать войны с Россией — цель, которая должна быть главным приоритетом Германии и Европы. Однако наращивание поставок оружия ведёт именно к военной конфронтации. Поэтому европейцам следует быть осторожными и не принимать решения, исходя исключительно из желаний Украины, а помнить о собственных интересах, подчёркивает эксперт.

Конфликт можно урегулировать только дипломатическим решением. Ни одна из сторон не сможет навязать другой максимальные требования. Скорее, в конце концов, будет создана нейтральная и демилитаризованная Украина, которая не будет явно входить в западную или российскую сферу влияния, полагает немецкий политолог.

Если в конце длительных или ещё более масштабных боевых действий в итоге будет достигнут тот же результат, что и сегодня, то нет смысла вести войну с десятками тысяч погибших и травмированных людей. В таком понимании поставки оружия только способствуют затягиванию войны и являются ошибочным решением, заключает политолог Йоханнес Фарвик в статье, опубликованной на сайте телеканала ZDF.