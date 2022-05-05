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CGTN: США намеренно разжигают конфликт на Украине — член Европарламента

Материал представлен в переводе ИноТВ
Член Европарламента Клэр Дейли заявила во время интервью в кулуарах пленарного заседания в Страсбурге, что США больше всех выигрывают от обострения кризиса на Украине, в то время как Европе приходится платить высокую цену. По её мнению, именно заинтересованность американцев в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не удаётся урегулировать, передаёт CGTN.

КЛЭР ДЕЙЛИ, член Европарламента: Министр обороны США сейчас открыто выступил и фактически заявил, что они не хотят мира. Они хотят, чтобы конфликт продолжался, с целью ослабить Россию, и именно они разжигают конфронтацию. 

Они видят в этом возможность открыть новый рынок для своих грязных делишек, чтобы у их военной промышленности наступили счастливые дни. Потому что у вас не может быть военной промышленности, а у них нет врага, и крупные игроки в США, при этом вы зависите от российской нефти и газа, так что они не собираются отказываться от этого. 

При этом некоторые круги в Америке хотят, чтобы у нас банкротились целые отрасли промышленности в таких странах, как Германия. И немецкое руководство, похоже, готово согласиться с этим, в то время как в Америке продолжают делать бизнес. Потому что они говорят, что должны это делать, это наша работа и наша экономика, у нас нет выбора... 

Я думаю, что многие люди в Европе сейчас ломают голову. Они не знают, что происходит. Им тяжело видеть разрушения на Украине, но они продолжают постоянно слышать эту мантру: «Нам нужно отправить больше оружия, нам нужно отправить больше оружия, нам нужно больше санкций, нам нужно больше санкций»... Однако при этом у них нет доступа к критическим размышлениям о том, к чему это всё приведёт и когда вообще санкции останавливали какой-либо конфликт. 

Дата выхода в эфир 04 мая 2022 года.

 

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CGTN Китай Азия
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