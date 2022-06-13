Минобороны: ВС России уничтожили крупную партию западного оружия

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.
Минобороны: ВС России уничтожили крупную партию западного оружия
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран», — заявил он.

Также он отметил, что был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Фёдоровки Луганской Народной Республики.

Ранее Конашенков заявил, что армия России уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.

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