Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран», — заявил он.

Также он отметил, что был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Фёдоровки Луганской Народной Республики.

Ранее Конашенков заявил, что армия России уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.