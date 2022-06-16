Захарова сообщила, что США пока не обращались в МИД России из-за задержанных наёмников

США пока что не обращались в МИД России после сообщений СМИ о задержанных в окрестностях Харькова двух американских наёмниках, заявила в эфире «Соловьёв LIVE» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«У меня нет такой информации... Мы всю информацию о судьбе задержанных наёмников или приговорённых к суду придаём гласности», — цитирует её РИА Новости.

По данным британской газеты The Telegraph, двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.

По имеющейся информации, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.