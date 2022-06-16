Захарова сообщила, что США пока не обращались в МИД России из-за задержанных наёмников

Короткая ссылка
США пока что не обращались в МИД России после сообщений СМИ о задержанных в окрестностях Харькова двух американских наёмниках, заявила в эфире «Соловьёв LIVE» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила, что США пока не обращались в МИД России из-за задержанных наёмников
  • globallookpress.com

«У меня нет такой информации... Мы всю информацию о судьбе задержанных наёмников или приговорённых к суду придаём гласности», — цитирует её РИА Новости.

По данным британской газеты The Telegraph, двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.

По имеющейся информации, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить