Минобороны России: Киев препятствует выезду наёмников с Украины

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Киев препятствует выезду иностранных наёмников с территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Минобороны России: Киев препятствует выезду наёмников с Украины
  • РИА Новости

По его словам, значительное число иностранных боевиков, столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди украинских войск, предпочитают поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж.

Также он напомнил, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. Конашенков добавил, что «лучшее, что их ожидает, это уголовная ответственность».

«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наёмникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», — заявил Конашенков.

В Минобороны также заявили, что ВС России уничтожили пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова. 

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