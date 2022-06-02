Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления «Кракен» и «Азов» в районе Харькова

ВС России уничтожили пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова», — заявил Конашенков.

В результате ударов авиации были уничтожены до 240 националистов, а также 39 единиц вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что расчёты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» ВС России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган».