Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления «Кракен» и «Азов» в районе Харькова

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ВС России уничтожили пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления «Кракен» и «Азов» в районе Харькова
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова», — заявил Конашенков.

В результате ударов авиации были уничтожены до 240 националистов, а также 39 единиц вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что расчёты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» ВС России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган».

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