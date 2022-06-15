The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине

Двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Оба попали в плен во время ожесточённого боя под Харьковом, на северо-востоке, на прошлой неделе», — сообщает издание со ссылкой на «их товарищей».

По имеющейся информации, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».

Газета отмечает, что знакомые американцев не нашли их тел после боестолкновения и сделали вывод, что их поймали. Подозрения по этому поводу подтвердились, когда «в российском Telegram-канале появилось сообщение, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом», говорится в материале.

9 июня суд в ДНР вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.