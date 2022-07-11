Военные ЛНР захватили в плен националистов из отряда «Волат»

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Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что военные республики под посёлком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную (ДРГ) группу из состава белорусского националистического отряда «Волат».
Военные ЛНР захватили в плен националистов из отряда «Волат»
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«В районе Волчеяровки наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из «Волата», которые ещё в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами», — цитирует его ТАСС.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что белорусский националист Иван Марчук, который воевал на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском.

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