«Оставили занимаемые позиции»: в МО РФ заявили об утрате боеспособности подразделений трёх бригад ВСУ в Донбассе

Подразделения трёх бригад ВСУ утратили боеспособность в результате действий ВС РФ и военнослужащих ДНР и ЛНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские силы понесли большие потери и оставили занятые ранее позиции. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова противник потерял до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

Подразделения трёх бригад ВСУ оставили свои позиции из-за высоких потерь, заявил в ходе брифинга Минобороны РФ официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», — сказал он в ходе брифинга 4 августа.

Конашенков также заявил о нескольких ударах российских войск, в результате которых поражены живая сила и техника противника. Так, Воздушно-космические силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова, в результате чего уничтожены до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

В районе Константиновки в ДНР поражён временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Как уточнил Конашенков, ликвидированы до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков — о ходе спецоперации на Украине

Между тем авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

В частности, за сутки поражены два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Константиновка в ДНР, и формирования националистов в районе населённого пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах.

Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлено три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях на территории ДНР.

Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области. Наряду с этим перехвачено пять снарядов РСЗО в ДНР и Херсонской области.

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В общей сложности с начала специальной военной операции на Украине уничтожен 261 самолёт, 145 вертолётов, 1673 беспилотника, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российские войска поразили 786 боевых машин РСЗО, 3251 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.

Росгвардейцы нейтрализовали корректировщика ВСУ

В Харьковской области в ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили украинского корректировщика огня, маскировавшего тайник в лесистой местности.

«Он попытался скрыться и бросил в сторону росгвардейцев ручную гранату, но был уничтожен огнём из стрелкового оружия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии также отметили, что за две недели в Харьковской области обнаружены шесть корректировщиков огня противника, а также десять наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных.

Разминирование жилых кварталов Донецка

МЧС ДНР сообщает, что продолжаются работы по разминированию жилых кварталов Донецка и Макеевки от противопехотных мин ВФУ типа «Лепесток».

Напомним, что в конце июля и начале августа власти ДНР неоднократно сообщали об обстрелах со стороны ВСУ с применением ракет РСЗО «Ураган», переносящих противопехотные мины типа «Лепесток».

Как отметили в ведомстве, для разминирования кварталов привлекаются пиротехники МЧС ДНР и МЧС России. Уничтожение производится дистанционно путём механического воздействия на мину.

«Только за день работы на одном адресе в частном секторе было обнаружено и уничтожено более 40 взрывоопасных предметов. Всего с момента начала разминирования районов Донецка и Макеевки сотрудники МЧС ДНР обнаружили и уничтожили свыше 1350 ПФМ–1С», — говорится в сообщении ведомства.

Сапёры отмечают, что мины «Лепесток» чаще всего находятся в густой растительности, на крышах жилых домов или в баках с водой.