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Минобороны России: подразделения трёх бригад ВСУ из-за потерь бегут с позиций в ДНР

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В Минобороны России заявили, что подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинских войск, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в ДНР.
Минобороны России: подразделения трёх бригад ВСУ из-за потерь бегут с позиций в ДНР
  • РИА Новости

«В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск, на Харьковском и Запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава.

17 июля в Минобороны России заявили, что в ДНР свои позиции в полном составе покинула рота украинской территориальной обороны.

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