АТОР: консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке выдачи виз
- РИА Новости
«По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приёма документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее Латвия приостановила приём визовых заявлений от российских граждан на неопределённый срок.
Отмечается, что исключением может быть только участие в похоронах близкого родственника.