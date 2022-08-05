АТОР: консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке выдачи виз

Консульство Болгарии известило российские компании о приостановке приёма документов на туристические визы, информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приёма документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее Латвия приостановила приём визовых заявлений от российских граждан на неопределённый срок.

Отмечается, что исключением может быть только участие в похоронах близкого родственника.