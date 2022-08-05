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Латвия на неопределённый срок приостановила выдачу виз россиянам

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Латвия приостановила приём визовых заявлений от российских граждан на неопределённый срок, следует из заявления посольства республики в России.
Латвия на неопределённый срок приостановила выдачу виз россиянам
  • РИА Новости

«Посольством Латвии в России на неопределённый срок приостановлен приём заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Исключением может быть только участие в похоронах близкого родственника.

Ранее парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова ответить, если Финляндия решит прекратить выдачу туристических шенгенских виз россиянам.

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