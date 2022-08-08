«Сознательное истребление»: как Киев массово отправляет на передовую неподготовленных солдат

Киевский режим пытается восполнить нехватку военнослужащих на линии фронта за счёт отправки плохо подготовленных бойцов и недолечившихся в госпиталях солдат, заявили в Минобороны РФ. Действия Киева военное ведомство России объясняет большими потерями. Как полагают эксперты, с начала спецоперации количество убитых и раненных в рядах ВСУ может достигать 200 тыс. человек. Чтобы хоть как-то удерживать позиции, Украина постоянно отправляет в Донбасс новобранцев и мужчин, у которых проблемы со здоровьем. По мнению аналитиков, такая политика может привести к массовому дезертирству военнослужащих и росту количества уклонистов.

Украинское руководство предпринимает различные меры для восполнения некомплекта личного состава подразделений ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации. В частности, киевский режим направляет на фронт плохо подготовленных бойцов и недолечившихся в госпиталях солдат.

«Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Ужасающие потери»

Действия режима Зеленского Минобороны России объясняет большими потерями украинских формирований. На сегодняшний день Киев не публиковал информации о совокупном количестве погибших и раненых. Однако украинские власти не отрицают факта тяжёлых и болезненных потерь.

В конце мая в интервью телеканалу Newsmax президент Украины заявил, что ежедневно в Донбассе войска страны теряют от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными.

Позднее во время визита в США глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе погибают от 200 до 500 человек. Позднее Зеленский заявил, что потери ВСУ якобы снизились.

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Российские и западные эксперты полагают, что украинские ВС понесли значительные потери. В отечественных и зарубежных СМИ пишут, что потери ВСУ могут достигать 200 тыс. человек погибшими и ранеными.

В комментарии RT военный обозреватель Александр Хроленко заявил, что эта цифра, по всей видимости, близка к реальной. По словам эксперта, учитывая интенсивность и плотность российского огня, ежесуточно ВСУ безвозвратно теряют сотни человек.

«С начала спецоперации ВСУ понесли ужасающие потери и продолжают терять убитыми и ранеными очень много людей. Это происходит из-за полного превосходства союзных сил в огневой мощи. В день или за несколько дней одно подразделение ВСУ может потерять до 30—70% личного состава. На его позицию приходит новое и через некоторое время тоже отходит с большими потерями», — говорит Хроленко.

По данным Минобороны РФ от 6 августа, на Николаевском направлении серьёзные потери понесли подразделения 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад. В результате военнослужащие этих формирований отказались выполнять приказ о наступлении и начали покидать свои позиции.

Также в начале августа из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования и убыли в пункт временной дислокации.

Солдаты ВСУ

© Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Во второй половине июля российские ВС уничтожили временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, более 70% дивизиона 59-й мотопехотной бригады, свыше 900 националистов под Одессой и в Николаеве, а также 115-ю механизированную бригаду ВСУ.

14 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о поражении высокоточными ударами пунктов временной дислокации нескольких подразделений ВСУ в Николаевской области и ДНР. В результате потери противника составили до 1 тыс. человек.

10 июля Конашенков заявил, что 25-я отдельная воздушно-десантной бригада ВСУ, действовавшая в районе Северска, за время боевых действий потеряла свыше 70% человек.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ рассказал об огромных потерях противника на Соледарском направлении. Так, общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ достигли 2,5 тыс. человек, то есть 60% её личного состава. Действующая на другом направлении 79-я десантно-штурмовая бригада неприятеля лишилась около 80% военнослужащих.

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Из-за лавинообразных потерь командование ВСУ вынуждено отводить формирования от линии фронта. Кроме того, военнослужащие нередко самовольно оставляют позиции, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления союзным силам.

При этом из-за неразберихи в управлении войсками отходящие украинские подразделения порой попадают под так называемый дружественный огонь. Например, 3 августа Конашенков сообщил, что при отступлении в районе Песок батальон 56-й бригады ВСУ был почти полностью ликвидирован украинским артобстрелом.

Как отметили опрошенные RT эксперты, наряду с поражением передовых позиций и пунктов временной дислокации российская армия периодически наносит удары по резервам противника, подрывая тем самым его возможности на фронте. В частности, 28 июля российским высокоточным оружием в Киевской области была разгромлена 30-я механизированная бригада, которая готовилась к отправке в Донбасс.

Помимо данного подразделения, в конце июля критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ. Формирование пыталось восстановить боеспособность в Черниговской области.

«Напряжены до предела»

Из-за непрерывных ударов ВС РФ киевский режим прибегает к таким методам пополнения рядов ВСУ, как принудительная мобилизация жителей городов в зоне боевых действий, сокращение сроков лечения военнослужащих, переброска на фронт заградотрядов и формирований территориальной обороны.

Помимо этого, киевский режим, как сообщают СМИ, широко практикует раздачу на улицах городов повесток в военкоматы, запрещает ограниченно годным и непригодным к армейской службе мужчинам покидать пределы страны.

Крайне неоднозначной мерой украинских властей с начала спецоперации стало освобождение националистов, которые были осуждены за издевательства и убийства мирного населения в зоне АТО. Например, в июле из тюрьмы был выпущен Руслан Онищенко, экс-командир известного своей жестокостью националистического батальона «Торнадо».

Также Киев пытается восполнить потери ВСУ за счёт привлечения иностранных наёмников и заключения долгосрочных контрактов на армейскую службу с гражданами зарубежных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду военнослужащему

© president.gov.ua

Судя по информации Минобороны РФ и отдельным публикациям в СМИ, немалая часть мужского населения Украины не испытывает желания пополнять украинские подразделения, особенно несущие боевую вахту на передовой.

Молодые люди из западных областей отказываются служить в Донбассе. Уклонисты пытаются уехать с Украины различными экстравагантными способами. Например, украинцы нередко попадаются на том, что выдают себя за женщин и студентов иностранных вузов.

Александр Хроленко полагает, что на Украине сложилась жёсткая система контроля над мужчинами, которых гипотетически можно призвать на армейскую службу. По словам эксперта, ресурс из новобранцев является для киевского режима «обычным пушечным мясом».

«Киеву выгодна массовая отправка на фронт любых новобранцев, даже неподготовленных. Таким образом режим Зеленского оперативно латает дыры в обороне и бережёт немногочисленные квалифицированные кадры — прежде всего речь идёт об офицерах и опытных экипажах военной техники», — сказал Хроленко.

По мнению эксперта, на сегодняшний день огромное количество украинских солдат деморализованы, так как осознают высокую вероятность погибнуть от обстрела артиллерией и высокоточным оружием ВС РФ, не оказав фактически никакого сопротивления.

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«Зеленский просто бросает людей в мясорубку. Его поведение — это сознательное истребление украинского мужского населения. И всё же сейчас не стоит недооценивать мобилизационные возможности Украины. Достаточно долгое время киевский режим будет способен постоянно отправлять на фронт десятки тысяч новобранцев», — рассуждает Хроленко.

Иной точки зрения придерживается доцент МГУ Борис Межуев. В комментарии RT политолог сказал, что выстроенная киевским режимом система мобилизации является ахиллесовой пятой всей военной политики Зеленского. По прогнозу эксперта, отправка на фронт недолеченных и неподготовленных солдат непременно спровоцирует рост протестных настроений среди военнослужащих и их семей.

«Киев давно не стесняется забирать в армию и отправлять на фронт людей, которые из-за проблем со здоровьем совершенно непригодны к службе или плохо подготовлены к боевым действиям. Да, сегодня это позволяет хоть как-то держать фронт, но украинцам это обязательно надоест. Солдаты будут массово дезертировать, а их родные — требовать избавить мужчин от ответственности за самовольное оставление позиций», — говорит Межуев.

Эксперт отметил, что Зеленскому рано или поздно придётся объясняться перед гражданами за перегибы в мобилизации, которые привели к гибели огромного количества людей, не умевших обращаться с оружием.