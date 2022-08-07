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Минобороны: из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт мобилизованных и раненых

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RT
Украинские власти из-за высоких потерь вынуждены отправлять на фронт не окончивших подготовку солдат, а также военных в госпиталях, которые не прошли полную реабилитацию после ранений.
Минобороны: из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт мобилизованных и раненых
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«Из-за высоких потерь режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе», — говорится в сообщении.

В частности, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре в городе Белая Церковь Киевской области.

Также на передовую направляют находящихся в госпиталях раненых.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти ЕС рассматривают возможность депортации всех украинцев-мужчин, находящихся на территории стран ЕС, с целью помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ.

22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.

Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.

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