Минобороны: из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт мобилизованных и раненых
- РИА Новости
Об этом заявили в Минобороны России.
«Из-за высоких потерь режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе», — говорится в сообщении.
В частности, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре в городе Белая Церковь Киевской области.
Также на передовую направляют находящихся в госпиталях раненых.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти ЕС рассматривают возможность депортации всех украинцев-мужчин, находящихся на территории стран ЕС, с целью помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ.
22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.
Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.