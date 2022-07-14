Захарова: украинским диппредставительствам поручили рекрутировать своих граждан

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Украинским диппредставительствам предписали провести мобилизацию находящихся за границей граждан призывного возраста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: украинским диппредставительствам поручили рекрутировать своих граждан
  • РИА Новости

«Дипломатическим представительствам Украины предписано провести мобилизацию находящихся за границей граждан Украины — мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Хочется посмотреть, как это будет происходить, например, в странах ЕС», — сказала она.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти ЕС рассматривают возможность депортации всех украинцев-мужчин, находящихся на территории стран ЕС, с целью помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ.

22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.

Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.

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