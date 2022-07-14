Захарова: украинским диппредставительствам поручили рекрутировать своих граждан

Украинским диппредставительствам предписали провести мобилизацию находящихся за границей граждан призывного возраста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Дипломатическим представительствам Украины предписано провести мобилизацию находящихся за границей граждан Украины — мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Хочется посмотреть, как это будет происходить, например, в странах ЕС», — сказала она.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти ЕС рассматривают возможность депортации всех украинцев-мужчин, находящихся на территории стран ЕС, с целью помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ.

22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.

Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.