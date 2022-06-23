Замглавы ВГА Херсонской области: ЕС может депортировать украинцев для мобилизации в ВСУ
Об этом он рассказал в беседе с изданием «Украина.ру».
«Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды «могилизации». Не мобилизации, а именно «могилизации», — заявил он.
Стремоусов отметил, что большая часть украинцев не видит смысла во вступлении в ряды ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты заставляют взять в руки оружие даже пожилых жителей.
22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.
Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.