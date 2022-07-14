«Выживешь — воин. Нет — закопаем»: RT выяснил, как на Украине проходит мобилизация

Большие потери личного состава в рядах ВСУ привели к тому, что мобилизация на Украине приобретает всё более массовый характер. Сотрудники военкоматов работают круглосуточно, отлавливая мужчин и вручая повестки прямо на улицах, автозаправках, рынках и в магазинах. На фронт отправляют неподготовленных резервистов, чтобы хоть как-то пополнить боевые подразделения. Количество уклонистов по сравнению с прошлыми месяцами растёт. Жители городов противодействуют мобилизации и помогают друг другу скрываться от военных.

Павел (имя по просьбе молодого человека изменено. — RT) до начала мобилизации жил в Днепре (бывшем Днепропетровске). Около месяца назад сотрудники военкомата пришли к нему, чтобы вручить повестку, но не застали дома. Военные прикрепили документ к двери и ушли, а Павел решил скрываться, чтобы не попасть на фронт. Ему удалось покинуть город, и сейчас он прячется в небольшом посёлке. Молодой человек рассказал RT, что не пойдёт служить ни при каких обстоятельствах — слишком много потерь на фронте.

«Отца моего друга забрали. Он воюет, хотя ему уже за 50 и он вообще никакого представления об армии не имеет. С кем ни поговори, почти у всех кого-то забрали в армию. И потери большие. У каждого третьего моего знакомого есть родственники или близкие друзья, которые уже погибли», — рассказал Павел в беседе с RT.

AFP

© Anatolii Stepanov

Фронт работ

Скрывается от мобилизации не только Павел — с каждым днём всё меньше желающих идти на фронт. Но перед военкоматами стоит чёткая задача — мобилизовать как можно больше украинцев. Для этого на улицах городов практически в круглосуточном режиме работают сводные отряды из военных и полиции. Они дежурят в местах скопления людей, заходят в магазины и на рынки, посещают дискотеки и клубы. За украинцами приходят даже на их рабочие места. Во Львове охраннику торгового центра вручили повестку, когда он вышел на улицу покурить.

RT удалось связаться с сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки под Киевом Александром (имя также изменено в целях безопасности источника. — RT). Он рассказал, что мобилизация не только не прекращается, а, напротив, становится масштабнее и может коснуться любого украинца.

AFP

© Anatolii Stepanov

«Мобилизация проходит в режиме нон-стоп согласно указу президента и законодательству. Всего уже мобилизовано приблизительно 700 тыс. человек, и повестки вручаются всему мужскому населению», — рассказал собеседник.

Подпись майора

Работы у военкомов настолько много, что они даже не успевают лично расписываться в повестках. Так, жители Запорожья обратили внимание, что у комиссара Хортицкого военкомата Визирякина на разных повестках разные подписи.

Военное руководство закрывает глаза на такие нарушения. Ещё пару месяцев назад комиссар Визирякин служил в звании капитана, теперь получил майора.

С ростом количества уклонистов военкоматы ужесточают и правила мобилизации. Если весной резервисту давали сутки или двое, чтобы завершить свои дела и прибыть в военкомат, то сейчас время на сборы сократилось до двух часов.

Параллельно командование ВСУ рассматривает ещё более жёсткую меру по борьбе с уклонистами — запрет передвижения за пределы места проживания. В начале июля в сеть попало соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного.

Это решение вызвало огромное возмущение в украинском обществе. Чтобы сгладить резонанс, президент Зеленский выступил с заявлением, что никто не будет ограничивать украинцев в передвижениях внутри страны, а он сам не имеет к данной инициативе никакого отношения. Зеленский раскритиковал Залужного и призвал главкома не принимать серьёзных решений без его участия. Скандал получился настолько громким, что его не смогла проигнорировать даже западная пресса.

С переходом на личности

Вопреки заявлениям Зеленского, любые передвижения украинцев по стране уже несколько месяцев контролируются военными и полицией. Сеть блокпостов буквально накрыла всю транспортную инфраструктуру Украины. На этих КПП, помимо военных и теробороны, дежурят сотрудники полиции и военкоматов. В их функции входит поиск и задержание уклонистов, а также вручение повесток военнообязанным. Они устанавливают личности не только владельцев и пассажиров личных автомобилей, но и маршрутных автобусов.

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Простые украинцы сопротивляются мобилизации как могут. На сайте президента Украины появилась петиция граждан с требованием запретить раздавать повестки на блокпостах, улицах и АЗС. Для того чтобы власти её рассмотрели, необходимо набрать 20 тыс. подписей.

«Бардак с призывом происходит из-за того, что люди понимают, что киевские власти посылают их на верную гибель. Союзники Киева только обещают массовую поддержку вооружением, а на деле просто кидают их. Мобилизованные украинцы для них — обыкновенное пушечное мясо. По предварительным данным, более 40 тыс. украинских военных уже погибли и ещё десятки тысяч могут погибнуть», — рассказал RT первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Жители больших городов создают Telegram-каналы и другие площадки оповещения и связи, в которых публикуют свежую информацию о мобилизации. В режиме реального времени граждане выкладывают адреса и фотографии с мест, где сейчас вручают повестки.

Потребители и «птенцы «майдана»

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, рост количества уклонистов и усиление сопротивления мобилизации связаны с несколькими факторами.

«Украина почувствовала, что серьёзных побед на фронте нет. При этом победы рассматриваются не только с точки зрения завоёванных территорий, а с точки зрения собственных потерь. Чем больше потерь, тем меньше желающих служить. Второй момент — Украина сейчас призывает так называемых птенцов «майдана». Период с 2014 года привёл к определённой деформации в обществе. Люди не принимали участия в строительстве самого государства, а только занимались потреблением. А заставить потребителя защищать свою страну практически невозможно», — поделился мнением генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По мнению военного эксперта Виктора Баранца, украинское командование целенаправленно отправляет на фронт всё больше и больше неподготовленных резервистов, чтобы количеством компенсировать качество выучки и профессионализма личного состава.

«Призыв резервистов и затыкание дыр теробороной — это стратегия Минобороны и Генштаба Украины. Это стратегия спасения кадрового ядра армии. Они рассчитывают, что те, кто сейчас брошен в окопы, заматереют, понюхают порох и кровь и станут настоящими воинами. Они хотят прогнать через фронт как можно больше людей. Хочешь выжить — иди убивай русских. Выживешь — значит, ты воин. Нет — закопаем. Вопрос стоит только так», — считает полковник в отставке Виктор Баранец.

Эта тактика даст передышку кадровым украинским военным и позволит пройти дополнительную подготовку под руководством натовских инструкторов. То, что украинцев готовят к войне именно западные военные, уже никто не скрывает.

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RT связался с действующим сотрудником одного из киевских военкоматов Виктором Петренко (имя и фамилия по просьбе собеседника изменены. — RT). Он рассказал о разнице в подходах к подготовке профессиональных военных и обычных мобилизованных граждан.

«Что касается контрактников, их готовят на полигонах инструкторы НАТО. Мобилизованные добровольцы набираются в резерв, группы быстрого реагирования или территориальные батальоны. Их сначала направляют — по крайней мере должны направлять — в пункты подготовки, так называемые учебки, а затем уже в зону боевых действий», — рассказал сотрудник военкомата.

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По мнению Виктора Баранца, ВСУ сейчас мобилизуют максимальное количество гражданских, потому что нужно восполнить большие безвозвратные потери среди кадровых военнослужащих. Но новых профессиональных военных у Украины в таком количестве нет, поэтому их отсутствие пытаются компенсировать большим количеством неопытных и неподготовленных мобилизованных граждан.

«Они могут собрать и двухмиллионную армию, состоящую из теробороны. А на самом деле у них профессиональных военных, если мы уже выкосили их тысяч 50, остаётся не так и много. Сейчас у них есть желание произвести на нас впечатление внушительной цифрой», — уверен Виктор Баранец.