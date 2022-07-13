Госдеп заявил о доверии к Киеву в вопросе контроля получаемого оружия

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Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис заявила, что американская сторона доверяет украинским властям и не принимает дополнительных мер по усилению контроля за поставляемой на Украину военной помощью.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос о том, какие меры могут принять США в долгосрочной перспективе, чтобы предотвратить появление на чёрном рынке поставляемых Украине вооружений и военной техники.

«Мы продолжаем работать с нашими украинскими коллегами и мы верим их заверениям. Они обеспечивают контроль над вооружениями надлежащим образом», — цитирует её ТАСС.

Льюис добавила, что США также работают с соседними с Украиной странами, чтобы их власти «понимали, в каких случаях оружие не должно пересекать границы».

Ранее газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.

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