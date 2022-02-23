Глава ДНР Пушилин: мобилизация в республике идёт по нарастающей

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Мобилизация в Донецкой Народной Республике идёт по нарастающей: приходят в том числе чиновники, госслужащие и депутаты, заявил глава республики Денис Пушилин на пресс-конференции.
Глава ДНР Пушилин: мобилизация в республике идёт по нарастающей
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Мобилизация идёт по нарастающей, мы это видим, и сейчас это и бывшие ополченцы, и просто мужчины, которые не могут оставаться в стороне, когда решается судьба Донбасса, и, конечно, это и чиновники, в том числе госслужащие, и депутатский корпус, который откликнулся», — сказал он.

19 февраля Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

21 февраля глава ДНР призвал всех мужчин прибыть в военные комиссариаты республики

Военкоматы самопровозглашённой Донецкой народной республики работают в усиленном режиме.

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