Глава ДНР Пушилин: мобилизация в республике идёт по нарастающей
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- РИА Новости
«Мобилизация идёт по нарастающей, мы это видим, и сейчас это и бывшие ополченцы, и просто мужчины, которые не могут оставаться в стороне, когда решается судьба Донбасса, и, конечно, это и чиновники, в том числе госслужащие, и депутатский корпус, который откликнулся», — сказал он.
19 февраля Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
21 февраля глава ДНР призвал всех мужчин прибыть в военные комиссариаты республики.
Военкоматы самопровозглашённой Донецкой народной республики работают в усиленном режиме.