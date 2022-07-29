«Мы тут в заложниках»: 67 российских гражданских моряков удерживают на Украине

67 российских гражданских моряков с февраля находятся в заложниках на Украине в порту Измаила. Как минимум пятерым из них нужна медицинская помощь. После начала спецоперации Украина заблокировала их в порту, запретив покидать корабли. С того момента вернуть в Россию по обмену удалось 20 человек из экипажей задержанных судов. Моряки, которые остаются заблокированными в порту, обратились к президенту России с просьбой помочь им вернуться домой.

67 российских моряков, которые с февраля находятся в заложниках на Украине, обратились к президенту РФ с просьбой как можно скорее обменять их и вернуть на родину. Как минимум пяти россиянам требуется медицинская помощь, в том числе чтобы не допустить повторного сердечного приступа.

За всё время, на протяжении которого моряки заблокированы в украинском порту, вернуть в Россию по обмену пока удалось 20 человек.

Напрямую к президенту

Восемь российских судов были заблокированы в порту Измаила с началом специальной военной операции. Все они находились на территории судоремонтного завода. Так, сухогруз «Волго-Балт 244» пришёл в порт на плановый ремонт 7 февраля. Как рассказал RT старший помощник капитана сухогруза Александр Драгалёв, в конце месяца судно должно было отправиться в Россию. К тому моменту члены экипажа находились в плавании уже несколько месяцев.

«24 числа всё изменилось. Судоремонтный завод закрыли, в порту выставили пограничников. Нам сразу же запретили выходить на берег, только капитану и старшему механику по рабочим вопросам», — говорит он.

В марте на корабли пришли вооружённые сотрудники Службы безопасности Украины, продолжает Драгалёв. Они проверили все суда, телефоны и переписки россиян — нет ли чего подозрительного.

«Тогда они вели себя довольно агрессивно: говорили, мол, надо бы нас порасстрелять, вывести в Чёрное море, чтобы наши же нас и потопили. Но это было единственный раз. В целом отношение к нам здесь нормальное», — говорит Драгалёв.

Морякам до сих пор запрещено выходить на берег, на другие российские суда можно переходить только в сопровождении вооружённых пограничников. Утром и вечером украинские силовики проводят построение с перекличкой и проверяют у каждого моряка паспорт.

Купить себе пищу, медикаменты или другие необходимые вещи моряки не могут: рубли здесь не принимают, а банковские карты перестали работать. По словам Драгалёва, многие моряки морально истощены.

«Мы ведь и до 7 февраля, когда пришли в порт, работали на судне. А работа в море — специфическая, очень непростая с психологической точки зрения. Например, среди нас есть люди, которые работали с сентября. То есть скоро будет год, как они на корабле! — говорит собеседник RT. — Очень выматывает неопределённость. Мы на связи с российскими представителями, но пока нам не могут сказать, есть ли какие-то подвижки в переговорах о нашем возвращении домой».

Он добавил, что экипажи обращались за помощью в разные российские структуры, но «получали практически одинаковые ответы» о том, что их имена есть в списках на возможный обмен. Моряки решили обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину. Экипаж снял видео с обращением и опубликовал его в сети. При этом моряки допускали, что после публикации видео в сети у них могли отнять телефоны: «По сути, с нами могут сделать всё что угодно. Мы ведь тут в заложниках, прав у нас особых нет».

Угроза жизни и здоровью

Как выяснил RT, среди российских моряков есть и те, кто нуждается в наблюдении врачей, но оказать нормальную медицинскую помощь людям в условиях заточения на кораблях невозможно.

Капитан сухогруза «Омский-132» Олег Чернышёв рассказал, что в его экипаже как минимум трое человек серьёзно болеют и он опасается не только за их здоровье, но и жизнь. В конце июня на борт пришлось срочно вызывать врача для второго механика, который страдает болезнью сердца.

«Сергею делали уколы, ставили капельницы, давали таблетки, чтобы привести в чувство и стабилизировать. Сказали, что он должен быть под постоянным наблюдением и ему нужно провести полное обследование. Врач предупредил, что ещё один такой приступ может вызвать инсульт. А у него в семье трое маленьких детей, старшему нет и семи лет», — рассказал Чернышёв.

«Омский-132» стоит не на воде, а в доке, где нет вентиляции. Под летним солнцем железо дока и самого судна раскаляется до очень высоких температур. «Жара, духота, пот градом. Ночью постели все сырые», — добавил он.

Второй помощник капитана на сухогрузе страдает от истощения: за два с половиной месяца он похудел на 18 кг, практически не может спать. Ещё один член экипажа, который год назад перенёс операцию по удалению желчного пузыря, теперь страдает постоянными болями и вынужден принимать медикаменты.

На других кораблях также есть моряки, которым нужна медицинская помощь, добавил Олег Чернышёв. Так, в начале июля как минимум двое мужчин, которые находятся на разных судах, стали страдать от нарушений психики, в том числе потери памяти и чувства реальности.

«Держат как обменный фонд»

С февраля из 87 гражданских моряков, заблокированных в порту Измаила, в Россию удалось вернуть 20 человек. Первый официальный обмен состоялся в начале мая, тогда в Россию вернулись 11 моряков с сухогруза «Авангард», который прибыл из Греции на ремонт в декабре 2021 года.

«Наверное, пленными нас назвать нельзя. Над нами не издевались, не били. Скорее, мы были заложниками. При обмене к нам присоединили группу военных. Вот им несладко пришлось: у многих переломаны рёбра. Говорили, что их пытали током», — приводит РИА Новости слова старшего помощника капитана Анатолия Кривякова после возвращения домой.

Кроме того, в мае чуть не состоялся второй обмен, но всё сорвалось по неизвестной причине. Об этом RT рассказал капитан одного из кораблей Эдуард Рыков.

«В середине мая три экипажа, в том числе и мой, посадили в автобусы и повезли в сторону Запорожской области, сказали, что нас готовы обменять. Мы проехали километров 200, а потом автобусы развернули, говорили, что на линии соприкосновения неспокойно», — говорит он.

По словам Рыкова, больше никаких попыток снова обменять три экипажа кораблей не предпринимали. При этом, как сообщили собеседники RT, в июне удалось неофициально вывезти девять членов российских экипажей: всех женщин, большинство из которых работали на кораблях поварами, и двух мужчин старшего возраста.

Как рассказали моряки, 28 июля их посетили представители уполномоченного по правам человека на Украине. К россиянам они приехали после прямого обращения уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Чиновники заявили, что сейчас в Мариуполе якобы находятся 200 украинских гражданских лиц, включая моряков, на которых Украина готова обменять россиян.

RT направил запрос в аппарат уполномоченного с просьбой прокомментировать перспективы обмена с украинской стороной. На момент публикации материала ответ не поступил.

23 июня Татьяна Москалькова рассказала журналистам, что пока не удаётся договориться об условиях обмена с украинскими властями. По её словам, российская сторона просила Украину отпустить моряков без всяких условий.

«Менять их на военнослужащих нельзя, это неравный обмен, так же как и на гражданских лиц, совершивших те или иные правонарушения. Эти люди ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу. Их фактически держат как обменный фонд. Это, конечно, недемократично, античеловечески и противоречит всем нормам как законов, так и морали», — заявила российский омбудсмен.