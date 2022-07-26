NYT: боевой дух армии Украины снижается из-за не желающих служить новобранцев

Боевой дух армии Украины снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях. Об этом пишет газета The New York Times.

Между тем отмечается, что есть случаи отказа желающим.

«Некоторые из получателей (повесток) говорят, что им никогда не давали выбора... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими… Процесс покрыт тайнами с малой долей открытости о стандартах, применяемых к каждому этапу», — цитирует РИА Новости материал газеты.

Кроме того, издание пишет, что «чувство единства трещит по швам» из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности среди неподготовленных новобранцев.

В конце июня Министерство обороны России сообщило, что из-за слабой обученности мобилизованных для участия в боевых действиях украинцев и низкого уровня подготовки иностранных наёмников всё чаще происходят случаи «дружественного огня» в украинских войсках.