NYT: боевой дух армии Украины снижается из-за не желающих служить новобранцев
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Между тем отмечается, что есть случаи отказа желающим.
«Некоторые из получателей (повесток) говорят, что им никогда не давали выбора... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими… Процесс покрыт тайнами с малой долей открытости о стандартах, применяемых к каждому этапу», — цитирует РИА Новости материал газеты.
Кроме того, издание пишет, что «чувство единства трещит по швам» из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности среди неподготовленных новобранцев.
В конце июня Министерство обороны России сообщило, что из-за слабой обученности мобилизованных для участия в боевых действиях украинцев и низкого уровня подготовки иностранных наёмников всё чаще происходят случаи «дружественного огня» в украинских войсках.