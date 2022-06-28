Министерство обороны России сообщило, что из-за слабой обученности мобилизованных для участия в боевых действиях украинцев и низкого уровня подготовки иностранных наёмников всё чаще происходят случаи «дружественного огня» в украинских войсках.

«Так, миномётному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады», — заявили в министерстве.

Также в Минобороны рассказали, что в 28-й механизированной бригаде ВСУ иностранные наёмники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате произошедшего погибли четверо украинских военных и трое получили ранения.

Минобороны России сообщило о случаях «дружественного огня» среди украинских военных и наёмников

Ранее Минобороны России сообщило, что 26 июня рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР были уничтожены две группы наёмников. Одна из групп включала в себя наёмников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион.