Минобороны России: рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР уничтожены две группы наёмников

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Минобороны России сообщило, что 26 июня рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР были уничтожены две группы наёмников.
Минобороны России: рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР уничтожены две группы наёмников
  • РИА Новости

«В ходе боёв в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наёмников общей численностью 14 боевиков», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств.

«Вторая — включала в себя только наёмников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники», — заявили в Минобороны России.

  • Минобороны России: рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР уничтожены две группы наёмников

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.

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