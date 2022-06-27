Минобороны России: рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР уничтожены две группы наёмников
- РИА Новости
«В ходе боёв в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наёмников общей численностью 14 боевиков», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств.
«Вторая — включала в себя только наёмников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники», — заявили в Минобороны России.
- Минобороны России: рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР уничтожены две группы наёмников
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.