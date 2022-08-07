Трофеи с Изюмского направления: Минобороны РФ продемонстрировало захваченное у ВСУ оружие западного производства

На позициях украинских вооружённых формирований, оставленных ими в результате продвижения союзных сил на Изюмском направлении, обнаружено множество образцов западного вооружения, сообщили в Минобороны РФ. Так, среди трофеев гранатомёты производства США, Великобритании, Польши и Швеции.

Министерство обороны России продемонстрировало западное вооружение, захваченное в ходе специальной военной операции на позициях украинских вооружённых формирований на Изюмском направлении.

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства — ручные противотанковые гранатомёты производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулемёты и стрелковое вооружение советского производства», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ продемонстрировало захваченное у ВСУ оружие западного производства

Ранее в Белом доме отмечали, что с конца февраля Украине было выделено свыше $8 млрд в качестве военной помощи.

В то же время на американском телевидении вышел документальный фильм, из которого следует, что значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт, а страны-доноры часто не имеют возможности проконтролировать её использование.

По мнению авторов и экспертов фильма, снятого телеканалом CBS, весомая часть поставляемого Западом вооружения Украине оседает на чёрном рынке, а до линии фронта доходит лишь около 30% поставок.

Сводка ДНР и ЛНР

Украинские вооружённые формирования за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности было применено 312 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155-, 152- и 122-мм, танк. На Ясиноватском — артиллерию 155-, 152- и 122-мм, миномёты 120-мм. На Горловском — артиллерию 155- и 122-мм, миномёты 120-мм», — говорится в сообщении.

Жертвами украинских обстрелов стали два мирных жителя, ранения различной степени тяжести получили семь человек.

Согласно приведённым данным, в ходе обстрелов было повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Червоногвардейском и Центрально-Городском районах Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что в ходе наступательных действий украинские военные потеряли до 45 человек личного состава, девять бронетранспортёров, четыре единицы специальной автомобильной техники.

Суда с продовольствием

Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Судно Mustafa Necati, которое везёт 6 тыс. т подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena, которое перевозит 45 тыс. т сеялок подсолнуха и отправляется в Китай. Glory, которое перевозит 66 тыс. т кукурузы и прибывает в Стамбул. Судно Riva Wind, перевозящее 44 тыс. т кукурузы и прибывающее в Искендерун. Суда вышли из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться совместным координационным центром», — приводит текст сообщения РИА Новости.

По данным ООН, совместный координационный центр разрешил выход по морскому гуманитарному коридору нескольким судам. Так, четыре судна перевезут из Черноморска и Одессы свыше 161 т продовольствия, ещё один сухогруз получил разрешение прибыть в порт Черноморска, передаёт ТАСС.

Обстрел Алчевска

Украинские военные при обстреле многоэтажного дома в Алчевске использовали ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел (18:45, 6 августа) по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

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Как указали в Генпрокуратуре ЛНР, по предварительным данным, в результате обстрела погиб один мирный житель, девять получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Обстрел Донецка

Утром в воскресенье, 7 августа, вооружённые формирования Украины обстреляли ряд районов Донецка, выпустив снаряды калибра 152 и 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелу подверглись Куйбышевский, Киевский и Петровский районы города.

Наряду с этим в Куйбышевском районе Донецка на запрещённой противопехотной мине ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия подорвался мужчина 1959 года рождения. В общей сложности произошло уже 29 подобных случаев, в том числе с ребёнком, один из пострадавших скончался в больнице.

Как отмечает корреспондент RT со ссылкой на данные МЧС ДНР, мины «Лепесток» за последние сутки обнаружены в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах города.