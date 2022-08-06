Высокоточный удар по опорному пункту: в МО РФ заявили об уничтожении 80 иностранных наёмников в Днепропетровской области

Высокоточным ударом ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области уничтожены более 80 иностранных наёмников. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, в Херсонской области поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В оборонном ведомстве добавили, что на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие ВСУ отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.

Брифинг Минобороны

ВКС России уничтожили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожены свыше 400 националистов», — отметил он.

Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области уничтожены более 70 националистов и около 150 получили ранения.

В Днепропетровской области высокоточным ударом ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» уничтожены более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники.

«На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют», — подчеркнули в МО.

ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских РСЗО HIMARS в Харьковской области.

Были подавлены пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30.

ВКС России за сутки уничтожили два Су-25 воздушных сил Украины, добавил Конашенков. Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито восемь беспилотников и перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня.

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Позиция по удару ВСУ в Еленовке

Россия доставит международных экспертов в Еленовку для расследования ракетного удара ВСУ по СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.

«Мы живём в мире постправды, когда правда не имеет значения, и когда люди просто бросаются обвинениями, делают какие-то заявления и не заботятся о доказательствах, не заботятся о фактах. Конечно же, очень сложно, если не невозможно, что-либо обсуждать с такими партнёрами», — сказал он, говоря о попытках западных стран переложить вину за случившееся на Россию.

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По его словам, совершенно очевидно, что СИЗО в Еленовке подверглось обстрелу ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS, которая есть у Украины.

Дипломат подчеркнул, что ситуация в Еленовке станет ещё большим позором для украинской стороны, чем «постановочная операция в Буче», где до сих пор «не было проведено серьёзных расследований».

«И мы предоставили доказательства, и, конечно же, пригласим туда международных экспертов, журналистов и кого бы то ни было», — добавил Полянский.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о запуске миссии по расследованию ситуации с обстрелом СИЗО в Еленовке. В результате обстрела погибли 50 украинских военнопленных, ещё 73 человека получили ранения. Как отмечали в Минобороны РФ, Киев принял решение о нанесении ракетного удара в связи с тем, что «пленные боевики полка «Азов»* начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан».

РИА Новости

© Пресс-служба Южного военного округа

Херсонская область

Херсонская область больше не находится под юрисдикцией Украины, напомнил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в интервью РИА Новости.

«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацистской верхушки, захватившей власть на Украине», — сказал Стремоусов.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Киев одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича на должность главы «Херсонской областной государственной администрации».

По его словам, это «виртуальный губернатор» и «пустышка», который не появится в Херсонской области.

На осень в Херсонской области запланирован референдум о присоединении к РФ, точная дата которого определится в течение месяца. При этом представители местной общественности уже приняли политическую декларацию о будущем развитии региона. В документе, в частности, указывается, что Херсонская область является исторической частью России, а русский язык, наряду с украинским, станет государственным языком региона, отмечает РИА Новости.

Удар ВСУ по территории ЗАЭС

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сведения об ударе украинских военных по территории Запорожской АЭС, заявил Дмитрий Полянский.

«Мы направили подробную информацию об этой вопиющей провокации генеральному секретарю ООН», — написал первый зампостпреда РФ при ООН в соцсетях.

По его мнению, для ООН пришло время «называть вещи своими именами».

Как ранее сообщили в Минобороны, одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов калибра 152 мм по по территории ЗАЭС и Энергодара.

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«По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — указывали в ведомстве.

Сводка ДНР

Жертвами обстрелов со стороны украинских военных за прошедшие 24 часа стали пять мирных жителей Донецкой Народной Республики, ещё 31 человек получил ранения, из них трое подорвались на запрещённых противопехотных минах ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В общей сложности за минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики 85 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 450 единиц различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Как уточнил корреспондент RT, в Донецке в ходе обстрелов со стороны ВСУ было повреждено здание железнодорожного вокзала, где возник пожар на крыше, а также корпус больницы №17 и её прилегающая территория. Также, по его словам, в городе сохраняется тяжёлая ситуация с водой, несмотря на восстановление энергоснабжения Верхнекальмиуской фильтровальной станции.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.