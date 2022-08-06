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Стремоусов: Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что фактически регион вышел из-под юрисдикции Украины.

Ранее представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук сообщил, что кандидатура Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации была одобрена Кабмином.

По словам Стремоусова, все указы киевских властей являются преступными.

«Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине. Мы вообще не воспринимаем любые заявления киевского режима всерьёз, так как они перешли грани этики и морали, начав обстреливать мирную Херсонскую область и радоваться разрушениям и жертвам среди мирных граждан», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов отметил, что Янушевич никогда не приедет в Херсонскую область.

По его мнению, назначенный Киевом глава региональной администрации является «виртуальным губернатором» и «пустышкой».

Ранее Стремоусов призвал киевские власти «забыть про регион» и «никогда не вспоминать» о нём.

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