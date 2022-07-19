В Херсонской области призвали киевскую власть «забыть» про регион

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в разговоре с РИА Новости призвал киевские власти «забыть про регион» и «никогда не вспоминать» о нём.

«Киеву стоит забыть (про) Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, всё это невозможно», — сказал Стремоусов.

Он напомнил, что область продолжает готовиться к референдуму по вопросу вхождения в состав России.

«Подготовка к референдуму идёт, ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идёт», — сказал замглавы администрации.

Стремоусов также сообщил, что Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны после учащения ракетных обстрелов со стороны ВСУ.