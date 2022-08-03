МО России: целью обстрела ВСУ в Еленовке было запугивание сдающихся украинских военных

Целью удара украинских военных по СИЗО в Еленовке была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен. Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов»* начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», — приводит ТАСС его слова.

Фомин добавил, что провокация в Еленовке была также попыткой противодействия сдаче украинских военнослужащих в плен.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ответственность за удар по украинским военнопленным в Еленовке несут президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его Соединённые Штаты.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.