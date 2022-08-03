Генсек ООН заявил о запуске миссии по расследованию ситуации с обстрелом СИЗО в Еленовке
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По его словам, ООН «получила запросы от России и Украины о проведении расследования».
«Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», — цитирует ТАСС Гутерреша.
Ранее в ООН заявили, что рассматривают возможность расследования удара по СИЗО в Еленовке.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что страна ждёт от ООН незамедлительной оценки обстрела СИЗО в Еленовке.