военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генсек ООН заявил о запуске миссии по расследованию ситуации с обстрелом СИЗО в Еленовке

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что запускает миссию, которая должна установить все факты, связанные с обстрелом СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике.
Генсек ООН заявил о запуске миссии по расследованию ситуации с обстрелом СИЗО в Еленовке
  • AP
  • © AP Photo

По его словам, ООН «получила запросы от России и Украины о проведении расследования».

«Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», — цитирует ТАСС Гутерреша.

Ранее в ООН заявили, что рассматривают возможность расследования удара по СИЗО в Еленовке

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что страна ждёт от ООН незамедлительной оценки обстрела СИЗО в Еленовке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить