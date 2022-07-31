Полянский: Россия призвала ООН немедленно дать оценку обстрелу в Еленовке

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что страна ждёт от ООН незамедлительной оценки произошедшего в Еленовке обстрела СИЗО.

«Сегодня мы сообщили Генсеку ООН Антониу Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке», — написал он в Telegram.

Полянский отметил, что Россия решительно осуждает попытки киевского режима обвинить её в этом преступлении.

«Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему», — подчеркнул он.

По словам Полянского, Москва информировала Гутерреша о начале расследования Следственным комитетом России с подключением международных экспертов этого инцидента, чтобы выявить и привлечь к ответственности исполнителей преступления.

В данный момент, отметил Полянский, Москва ждёт реакции Гутерреша.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.