В ООН изучают возможность расследования удара по СИЗО в Еленовке

В данный момент ООН рассматривает возможность расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в ходе брифинга представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Отмечается, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил от России и Украины запросы на проведение такого расследования.

«Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН», — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что страна ждёт от ООН незамедлительной оценки произошедшего в Еленовке обстрела СИЗО.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.