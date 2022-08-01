В ООН изучают возможность расследования удара по СИЗО в Еленовке
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Отмечается, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил от России и Украины запросы на проведение такого расследования.
«Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН», — приводит слова Дюжаррика ТАСС.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что страна ждёт от ООН незамедлительной оценки произошедшего в Еленовке обстрела СИЗО.
По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.
По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.