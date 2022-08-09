«Стратегический интерес Варшавы»: как Польша зарабатывает на экономических проблемах Украины

Польские компании организовали скупку сельхозпродукции Украины по сильно заниженным ценам. Об этом сообщает Служба внешней разведки России. Например, за одну тонну ячменя нового урожая украинские аграрии получают всего $30, что почти в 5 раз дешевле реальной стоимости этого злака. По данным СВР, из-за действий предпринимателей соседней страны украинские хозяйства могу разориться. Ранее Польша превратилась в крупнейшего транзитёра украинского зерна. Как полагают эксперты, Варшава намеревается взять под контроль значительную часть сельхозотрасли Украины, пользуясь глубоким экономическим кризисом в этой стране.

Варшава заинтересована в установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики Украины. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Примером постепенной реализации Польшей своих «далеко идущих планов» в отношении соседней страны является скупка украинских зерновых по бросовым ценам. По данным СВР, Варшава пользуется тяжёлым положением аграриев Украины и фактически разоряет их.

«В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство», — говорится на сайте российской спецслужбы.

Как заявляют в СВР, в дальнейшем поляки намереваются практически за бесценок скупить украинские хозяйства и земли.

«Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по $30 за тонну, что почти в 5 раз дешевле реальной стоимости этого продукта», — сообщили в Службе внешней разведки.

Распродажа Украины

Согласно опубликованной СВР информации, в настоящее время Польша направляет деньги на создание транспортной инфраструктуры «для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше».

«Реализации этих устремлений Варшавы способствует созданная Киевом новая юридическая база — принятые Верховой радой в конце июля текущего года закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой», — сообщают в спецслужбе.

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Анализируя действия Варшавы, в СВР пришли к выводу, что украинские власти «по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» польским соседям.

Напомним, закон об особых гарантиях для граждан Польши был утверждён Верховной радой 28 июля.

Документ позволяет полякам беспрепятственно пребывать на территории Украины в течение 18 месяцев с даты его принятия. Поляки могут осуществлять хозяйственную деятельность, трудоустраиваться и получать госрегистрацию как налогоплательщики.

Закон был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским в знак «благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины».

В тот же день, 28 июля, во втором чтении Верховная рада приняла закон об упрощении приватизации госимущества. Как пояснила в своём Telegram-канале глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, документ должен способствовать восстановлению экономики Украины.

По её словам, под распродажу попадут государственные активы, которые сейчас приходят в упадок и простаивают. Приватизация принадлежащих украинскому государству объектов стартует 1 сентября.

Сбор зерновых на Украине

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Как заявил 3 августа на селекторном совещании с главами областей Украины премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство разработало все необходимые подзаконные нормативные акты, которые максимально ускорят распродажу госсобственности.

Кабмин Украины рассчитывает, что приватизация пойдёт на пользу аграриям. В частности, украинское правительство собирается организовать аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов.

6 августа в ходе телемарафона и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова сообщила, что стартующая в сентябре распродажа коснётся комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и «тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами».

«Ощутимые прибыли»

Как полагают опрошенные RT эксперты, в условиях продолжающихся боевых действий стоимость украинских госактивов будет смехотворной. В результате польские компании получат возможность создать на Украине собственную инфраструктуру производства, хранения и переработки сельхозпродукции, в том числе злаковых культур.

«Стратегический интерес Варшавы заключается в том, чтобы контролировать как можно больше сельхозактивов и земель Украины. Поэтому польские власти воспользовались непростой ситуацией, в которой с началом спецоперации оказался их сосед», — заявил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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Ещё весной, когда черноморские порты Украины находились в полной блокаде, Польша выразила желание стать своеобразным хабом для хранения и транспортировки украинского зерна. С этой целью Варшава договорилась с киевским режимом об увеличении перевозок сельхозпродукции по железнодорожным и автомобильным магистралям.

На развитие инфраструктуры для массового вывоза зерновых из соседней страны польское правительство запросило финансирование у Брюсселя. Как заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Евросоюз должен «быстро помочь» Варшаве в модернизации логистики. Власти ЕС пошли навстречу Польше, выделив ей средства на развитие инфраструктуры.

Также Польша договорилась с США о поддержке строительства в стране временных хранилищ зерновых из Украины.

В июне в эфире Польского радио глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщил, что страна стала основным транзитёром украинской сельхозпродукции.

«Тот факт, что мы стали транзитной страной, приносит ощутимые прибыли польским предпринимателям. С одной стороны, мы помогаем украинцам, с другой, выигрывают польские предприниматели», — цитирует Дворчика агентство ТАСС.

Сбор урожая в Польше

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© Dominika Zarzycka/NurPhoto

В то же время не все в Польше уверены, что роль хаба украинского зерна является абсолютным благом для страны. Например, нынешний лидер оппозиции, экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что, если часть потока дешёвого украинского зерна будет продана в Польше, то это понизит рентабельность национальных хозяйств.

Дудчак считает, что Туск немного лукавит, говоря о вреде большого количества украинского зерна. Эксперт напомнил, что Польша полностью обеспечивает себя зерном и немалую часть урожая отправляет на экспорт. В связи с этим экономист сомневается, что украинское зерно попадёт на внутренний рынок Польши.

«В текущем году Польша планирует продать за рубеж около 7 млн тонн зерна. То есть внутреннему потребителю украинская продукция не нужна. Политика Варшавы сводится к тому, чтобы наладить схему, которая позволит хорошо зарабатывать на экспорте украинской продукции. Судя по информации СВР о бросовых закупочных ценах, Варшава близка к реализации своей цели», — рассуждает Дудчак.

Правда, в амбициозные планы Варшавы, по мнению эксперта, в определённой степени может вмешаться заключённая 22 июля в Стамбуле продуктовая сделка. Она позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов при соблюдении мер безопасности. Для соблюдения договорённостей, достигнутых между РФ, Турцией, Украиной и ООН, с 26 июля заработал совместный координационный центр.

На данный момент украинские гавани покинуло несколько судов. Однако, как полагает Дудчак, на сегодняшний день трудно предположить, насколько значительным будет объём перевозок украинской сельхозпродукции через Чёрное море.

«Развитие обстановки в Одесской и Николаевской областях трудно предсказать. Поэтому, на мой взгляд, Польша всё равно сохранит важную роль в транспортировке украинской продукции. При этом, судя по информации СВР, украинские аграрии от этого ничего не получат», — говорит Дудчак.

Польский лидер Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

В беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис заявил, что киевский режим готов отдавать Польше практически любые активы из-за высоких расходов на армию и закупки иностранного вооружения.

«Варшава пользуется финансовыми и логистическими проблемами Украины и, как я думаю, будет наращивать реэкспорт украинской продукции в ЕС и на рынки других стран», — считает Маргулис.

Наряду с этим, как прогнозирует эксперт, Варшава извлечёт большую выгоду от возросшего из Украины потока рабочей силы, в том числе квалифицированных специалистов. По словам Маргулиса, за счёт украинских трудовых ресурсов Польша может избавиться от дефицита кадров в разных секторах экономики.