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Генсек ООН заявил о значительном снижении цен на продовольствие из-за продуктовой сделки

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Продуктовая сделка по зерну, достигнутая в Стамбуле между Россией, Турцией, Украиной и ООН, привела к значительному снижению цен на продовольствие. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с докладом «Наша общая повестка».
Генсек ООН заявил о значительном снижении цен на продовольствие из-за продуктовой сделки
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, он отметил, что цены на продовольствие снизились почти до тех показателей, которые наблюдались в мире до проведения российской специальной военной операции на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Позднее в Минобороны России добавили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.

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