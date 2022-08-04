Генсек ООН заявил о значительном снижении цен на продовольствие из-за продуктовой сделки
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, он отметил, что цены на продовольствие снизились почти до тех показателей, которые наблюдались в мире до проведения российской специальной военной операции на Украине.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Позднее в Минобороны России добавили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.