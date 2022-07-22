«При активной помощи Красной армии»: опубликованы документы о восстановлении Украины в годы Великой Отечественной войны

Минобороны России разместило на своём сайте уникальные архивные материалы, посвящённые возрождению народного хозяйства на освобождённых территориях Украины во время Великой Отечественной войны. Представленные документы рассказывают о разграблении республики нацистскими захватчиками и роли Красной армии в восстановлении экономики Украины. Согласно опубликованным материалам, советские войска оказали масштабную помощь сельскому хозяйству и промышленности УССР.

Минобороны РФ открыло новый мультимедийный раздел под названием «Из пепла Украину возродив». В нём представлены не публиковавшиеся ранее документы из фондов Центрального архива военного ведомства, посвящённые вкладу Красной армии в восстановление народного хозяйства УССР.

«Представленные архивные документы указывают, что восстановление народного хозяйства советской Украины, до основания разрушенной немецкими оккупантами, с первых его шагов происходило при активной помощи Красной армии и народов всех братских республик СССР», — говорится в пояснении Минобороны России.

«Оказать всемерную помощь»

Освобождение Украины началось зимой 1943 года с Донбасса и завершилось в октябре 1944 года, когда Красная армия вытеснила немцев из Закарпатья.

За время боёв и оккупации гитлеровцы нанесли УССР колоссальный материальный ущерб. По данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, прямые убытки Украины составили 285 млрд рублей в довоенных ценах.

Эта сумма почти в пять раз превышает все капиталовложения в народное хозяйство республики за почти три довоенные пятилетки (с 1928 года по 1941 год).

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По данным Минобороны РФ, в годы войны нацистская Германия разрушила более 700 городов, свыше 28 тыс. сёл и 16 тыс. промышленных предприятий УССР. Порядка 10 млн жителей республики остались без крова.

Таким образом, Украина лишилась жилого фонда, промышленной базы, созданной титаническим трудом советского народа в период индустриализации, и понесла колоссальные потери в аграрном секторе.

Опубликованные Минобороны материалы свидетельствуют о том, что Третий рейх относился к УССР как к своей колонии. Нацисты нещадно эксплуатировали людей и разграбляли экономические ресурсы республики.

Как сообщается в постановлении военного совета 4-го Украинского фронта от 19 ноября 1943 года, новые хозяева разрушили почти все колхозы, совхозы, промышленные предприятия и социально значимые объекты. Согласно документу, за время оккупации немцы вывезли в Германию около 12 млн т сельхозпродукции и миллионы голов скота.

«Большой урон местному украинскому населению нанесли немцы-колонисты, угнавшие не только свой скот, но и скот местного населения, разрушившие их хозяйство. Много шахт, крупнейших заводов, электростанций, городской транспорт, коммунальное хозяйство, больницы, школы, жилые здания взорвали, разрушили и сожгли гитлеровцы», — говорится в постановлении.

Однако с изгнанием вермахта СССР в короткие сроки удалось перезапустить сельское хозяйство, шахты и другие предприятия. По мере наступления Красная армия старалась отбивать у врага сельхозтехнику и другое имущество для возрождения агарного комплекса Украины.

Советские солдаты в освобождённом украинском селе

© Министерство обороны РФ

Более того, в постановлении военного совета 4-го Украинского фронта частям Красной армии было приказано содействовать крестьянам в уборке урожая и восстановлении нормальной жизни, но не в ущерб «военной работе».

В справке-докладе военного совета 46-й армии 3-го Украинского фронта об оказании помощи населению районов Украины (за период май — декабрь 1943 года) говорится о содействии, которое советские солдаты оказывали в уборке и помоле зерновых культур.

Части 46-й армии снабжали крестьянские хозяйства УССР топливом, лошадьми, различным инвентарём. Также советские солдаты помогали вывозить выращенную сельхозпродукцию с полей.

Значительный вклад Красная армия внесла в обеспечение посевной Запорожья и Николаевской области в начале 1944 года. Так, в постановлении военного совета 4-го Украинского фронта от 18 марта 1944 года были прописаны конкретные меры по мобилизации людских и материальных ресурсов для запуска посевной.

Постановление военного совета 4-го Украинского фронта от 18 марта 1944 года

© Министерство обороны РФ

Документ освобождал всё местное гражданское население от строительства дорог, аэродромов и «погрузочно-разгрузочных работ». Одновременно военным совместно с райисполкомами было приказано составить конкретные планы проведения посевных кампаний. Также военный совет 4-го Украинского фронта распорядился материально поддержать крестьянские хозяйства.

«Оказать всемерную практическую помощь колхозам в производстве пахоты и сева путём выделения лошадей, быков, тракторов из всех частей и учреждений и рабочей силы из тыловых частей, расположенных в районе Запорожской и Николаевской областей», — говорится в документе.

Наиболее пострадавшим районам Украины Красная армия передавала крупные поголовья скота и обеспечивала его ветеринарную обработку. Данные об этом содержатся в обращении председателя Совета народных комиссаров Украинской ССР Никиты Хрущёва к Совету народных комиссаров СССР.

В документе Хрущёв обращался с просьбой разрешить 2-му Украинскому фронту передать колхозникам более 10 тыс. голов крупного рогатого скота и свыше 96 тыс. — овец.

Обращение Никиты Хрущёва к Совету народных комиссаров СССР

© Министерство обороны РФ

Кроме поддержки сельского хозяйства УССР, Красная армия помогала восстанавливать её промышленный и энергетический потенциал. Минобороны РФ опубликовало Докладную записку заместителя командующего войсками Харьковского военного округа от 16 октября 1944 года, в которой рассказывается о передаче транспорта, угля, химикатов кожевенно-обувной и экстрактно-дубильной промышленности Харьковской области.

Остальные предприятия региона получали производственное сырьё, горюче-смазочные материалы и автомобили с водительским составом.

Заслугой Красной армии является восстановление легендарного Днепрогэса. Днепропетровская гидроэлектростанция имени В.И. Ленина вновь заработала благодаря труду отдельного инженерно-строительного батальона.

Минобороны России разместило фотоальбом этого подразделения, в котором перечислены его достижения. Военнослужащие работали на Днепрогэсе с января 1945 по май 1946 года. За это время они уложили в тело плотины 30 тыс. куб. м бетона и около 40 тыс. куб. м бетона — в щитовую стену. Помимо этого, красноармейцы изготовили и установили более 30 тыс. кв. м опалубки и свыше 1,2 тыс. т арматуры.

Восстановленная плотина Днепрогэса из фотоальбома инженерно-строительного батальона

© Министерство обороны РФ

Также в мультимедийном разделе «Из пепла Украину возродив» размещены многочисленные письма работников предприятий, колхозов и рядовых граждан УССР с поддержкой миссии Красной армии.

Как отмечают в Минобороны России, украинское население «было безмерно благодарно советским воинам-освободителям и вносило свой весомый вклад в приближение общей Победы».

Особая миссия

Как полагают опрошенные RT эксперты, опубликованные оборонным ведомством документы позволяют сделать вывод, что Красная армия и советское правительство приложили огромные усилия для скорейшего восстановления народного хозяйства Украины.

«В Советском Союзе руководствовались идеями помощи народам СССР. Действительно, на восстановление Украины было брошено много сил, и это был трудный процесс, учитывая зверства гитлеровцев и масштаб разграбления, которое они учинили вместе с националистами», — заявил в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

По мнению эксперта, колонизация УССР, которую в годы оккупации проводил Третий рейх, в определённом смысле напоминает политику Запада в отношении Украины с 1990-х годов и до наших дней.

«Украина рассматривалась нацистской Германией как источник продовольствия, дешёвой рабочей силы и сырья. Трудно не заметить, что практически такой же интерес к этой стране испытывает и нынешний Запад, которому безразлично развитие промышленности на Украине и уровень жизни её населения», — сказал Суржик.

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По словам аналитика, экономический интерес Европы к Украине сводится к эксплуатации плодородных земель и выкачиванию человеческих ресурсов для восполнения собственного рынка труда.

Такого же взгляда на ситуацию придерживается и сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По мнению эксперта, параллели между Украиной времён Великой Отечественной и современностью вполне уместны.

«Это абсолютно потребительское отношение Запада к Украине, который всеми силами пытается вывезти из её хранилищ зерно. При этом совершено иначе ведёт себя Россия. Мы видим, что при любой возможности на освобождённых территориях российская армия способствует восстановлению хозяйства и нормальной жизни», — подчеркнул Оленченко в комментарии RT.

В пример эксперт привёл масштабное разминирование территорий, повсеместную гуманитарную помощь гражданскому населению, организацию посевных в Запорожье и Херсонской областях, старт работ по восстановлению жилого фонда в разрушенных населённых пунктах Донбасса.

Посевные работы в Херсонской области

РИА Новости

© Иван Родионов

«Опубликованные Минобороны документы и текущие события лишний раз свидетельствуют о том, что миссия нашей армии на Украине всегда носила освободительный и созидательный характер. Ведь только после деоккупации Украина получала возможность нормально развиваться», — резюмировал Оленченко.