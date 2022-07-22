«При активной помощи Красной армии»: опубликованы документы о восстановлении Украины в годы Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Минобороны России разместило на своём сайте уникальные архивные материалы, посвящённые возрождению народного хозяйства на освобождённых территориях Украины во время Великой Отечественной войны. Представленные документы рассказывают о разграблении республики нацистскими захватчиками и роли Красной армии в восстановлении экономики Украины. Согласно опубликованным материалам, советские войска оказали масштабную помощь сельскому хозяйству и промышленности УССР.
«При активной помощи Красной армии»: опубликованы документы о восстановлении Украины в годы Великой Отечественной войны
  • Посевная на освобождённой от нацистов Украине/Постановление Военного Совета 4-го Украинского фронта
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Минобороны РФ открыло новый мультимедийный раздел под названием «Из пепла Украину возродив». В нём представлены не публиковавшиеся ранее документы из фондов Центрального архива военного ведомства, посвящённые вкладу Красной армии в восстановление народного хозяйства УССР.

«Представленные архивные документы указывают, что восстановление народного хозяйства советской Украины, до основания разрушенной немецкими оккупантами, с первых его шагов происходило при активной помощи Красной армии и народов всех братских республик СССР», — говорится в пояснении Минобороны России.

«Оказать всемерную помощь»

 

Освобождение Украины началось зимой 1943 года с Донбасса и завершилось в октябре 1944 года, когда Красная армия вытеснила немцев из Закарпатья.

За время боёв и оккупации гитлеровцы нанесли УССР колоссальный материальный ущерб. По данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, прямые убытки Украины составили 285 млрд рублей в довоенных ценах.

Эта сумма почти в пять раз превышает все капиталовложения в народное хозяйство республики за почти три довоенные пятилетки (с 1928 года по 1941 год).

Также по теме
«Чудеса храбрости и отваги»: Минобороны РФ опубликовало документы о начале Великой Отечественной войны
Руководство нацистской Германии тщательно готовилось к вторжению в СССР, накапливая у границ страны войска и осуществляя «мобилизацию»...

По данным Минобороны РФ, в годы войны нацистская Германия разрушила более 700 городов, свыше 28 тыс. сёл и 16 тыс. промышленных предприятий УССР. Порядка 10 млн жителей республики остались без крова.

Таким образом, Украина лишилась жилого фонда, промышленной базы, созданной титаническим трудом советского народа в период индустриализации, и понесла колоссальные потери в аграрном секторе.

Опубликованные Минобороны материалы свидетельствуют о том, что Третий рейх относился к УССР как к своей колонии. Нацисты нещадно эксплуатировали людей и разграбляли экономические ресурсы республики.

Как сообщается в постановлении военного совета 4-го Украинского фронта от 19 ноября 1943 года, новые хозяева разрушили почти все колхозы, совхозы, промышленные предприятия и социально значимые объекты. Согласно документу, за время оккупации немцы вывезли в Германию около 12 млн т сельхозпродукции и миллионы голов скота.

«Большой урон местному украинскому населению нанесли немцы-колонисты, угнавшие не только свой скот, но и скот местного населения, разрушившие их хозяйство. Много шахт, крупнейших заводов, электростанций, городской транспорт, коммунальное хозяйство, больницы, школы, жилые здания взорвали, разрушили и сожгли гитлеровцы», — говорится в постановлении.

Однако с изгнанием вермахта СССР в короткие сроки удалось перезапустить сельское хозяйство, шахты и другие предприятия. По мере наступления Красная армия старалась отбивать у врага сельхозтехнику и другое имущество для возрождения агарного комплекса Украины.

  • Советские солдаты в освобождённом украинском селе
  • © Министерство обороны РФ

Более того, в постановлении военного совета 4-го Украинского фронта частям Красной армии было приказано содействовать крестьянам в уборке урожая и восстановлении нормальной жизни, но не в ущерб «военной работе».

В справке-докладе военного совета 46-й армии 3-го Украинского фронта об оказании помощи населению районов Украины (за период май — декабрь 1943 года) говорится о содействии, которое советские солдаты оказывали в уборке и помоле зерновых культур.

Части 46-й армии снабжали крестьянские хозяйства УССР топливом, лошадьми, различным инвентарём. Также советские солдаты помогали вывозить выращенную сельхозпродукцию с полей.

Значительный вклад Красная армия внесла в обеспечение посевной Запорожья и Николаевской области в начале 1944 года. Так, в постановлении военного совета 4-го Украинского фронта от 18 марта 1944 года были прописаны конкретные меры по мобилизации людских и материальных ресурсов для запуска посевной.

  • Постановление военного совета 4-го Украинского фронта от 18 марта 1944 года
  • © Министерство обороны РФ

Документ освобождал всё местное гражданское население от строительства дорог, аэродромов и «погрузочно-разгрузочных работ». Одновременно военным совместно с райисполкомами было приказано составить конкретные планы проведения посевных кампаний. Также военный совет 4-го Украинского фронта распорядился материально поддержать крестьянские хозяйства.

«Оказать всемерную практическую помощь колхозам в производстве пахоты и сева путём выделения лошадей, быков, тракторов из всех частей и учреждений и рабочей силы из тыловых частей, расположенных в районе Запорожской и Николаевской областей», — говорится в документе.

Наиболее пострадавшим районам Украины Красная армия передавала крупные поголовья скота и обеспечивала его ветеринарную обработку. Данные об этом содержатся в обращении председателя Совета народных комиссаров Украинской ССР Никиты Хрущёва к Совету народных комиссаров СССР.

В документе Хрущёв обращался с просьбой разрешить 2-му Украинскому фронту передать колхозникам более 10 тыс. голов крупного рогатого скота и свыше 96 тыс. — овец.

  • Обращение Никиты Хрущёва к Совету народных комиссаров СССР
  • © Министерство обороны РФ

Кроме поддержки сельского хозяйства УССР, Красная армия помогала восстанавливать её промышленный и энергетический потенциал. Минобороны РФ опубликовало Докладную записку заместителя командующего войсками Харьковского военного округа от 16 октября 1944 года, в которой рассказывается о передаче транспорта, угля, химикатов кожевенно-обувной и экстрактно-дубильной промышленности Харьковской области.

Остальные предприятия региона получали производственное сырьё, горюче-смазочные материалы и автомобили с водительским составом.

Заслугой Красной армии является восстановление легендарного Днепрогэса. Днепропетровская гидроэлектростанция имени В.И. Ленина вновь заработала благодаря труду отдельного инженерно-строительного батальона.

Минобороны России разместило фотоальбом этого подразделения, в котором перечислены его достижения. Военнослужащие работали на Днепрогэсе с января 1945 по май 1946 года. За это время они уложили в тело плотины 30 тыс. куб. м бетона и около 40 тыс. куб. м бетона — в щитовую стену. Помимо этого, красноармейцы изготовили и установили более 30 тыс. кв. м опалубки и свыше 1,2 тыс. т арматуры.

  • Восстановленная плотина Днепрогэса из фотоальбома инженерно-строительного батальона
  • © Министерство обороны РФ

Также в мультимедийном разделе «Из пепла Украину возродив» размещены многочисленные письма работников предприятий, колхозов и рядовых граждан УССР с поддержкой миссии Красной армии.

Как отмечают в Минобороны России, украинское население «было безмерно благодарно советским воинам-освободителям и вносило свой весомый вклад в приближение общей Победы».

Особая миссия

 

Как полагают опрошенные RT эксперты, опубликованные оборонным ведомством документы позволяют сделать вывод, что Красная армия и советское правительство приложили огромные усилия для скорейшего восстановления народного хозяйства Украины.

«В Советском Союзе руководствовались идеями помощи народам СССР. Действительно, на восстановление Украины было брошено много сил, и это был трудный процесс, учитывая зверства гитлеровцев и масштаб разграбления, которое они учинили вместе с националистами», — заявил в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

По мнению эксперта, колонизация УССР, которую в годы оккупации проводил Третий рейх, в определённом смысле напоминает политику Запада в отношении Украины с 1990-х годов и до наших дней.

«Украина рассматривалась нацистской Германией как источник продовольствия, дешёвой рабочей силы и сырья. Трудно не заметить, что практически такой же интерес к этой стране испытывает и нынешний Запад, которому безразлично развитие промышленности на Украине и уровень жизни её населения», — сказал Суржик.

Также по теме
Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска «Спасли соотечественников от жестокой оккупации»: как Красная армия освобождала Донбасс от нацистов
Весной 1943 года советское командование начало подготовку к Курской битве, частичным продолжением которой стало изгнание нацистов из...

По словам аналитика, экономический интерес Европы к Украине сводится к эксплуатации плодородных земель и выкачиванию человеческих ресурсов для восполнения собственного рынка труда.

Такого же взгляда на ситуацию придерживается и сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По мнению эксперта, параллели между Украиной времён Великой Отечественной и современностью вполне уместны.

«Это абсолютно потребительское отношение Запада к Украине, который всеми силами пытается вывезти из её хранилищ зерно. При этом совершено иначе ведёт себя Россия. Мы видим, что при любой возможности на освобождённых территориях российская армия способствует восстановлению хозяйства и нормальной жизни», — подчеркнул Оленченко в комментарии RT.

В пример эксперт привёл масштабное разминирование территорий, повсеместную гуманитарную помощь гражданскому населению, организацию посевных в Запорожье и Херсонской областях, старт работ по восстановлению жилого фонда в разрушенных населённых пунктах Донбасса.

  • Посевные работы в Херсонской области
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«Опубликованные Минобороны документы и текущие события лишний раз свидетельствуют о том, что миссия нашей армии на Украине всегда носила освободительный и созидательный характер. Ведь только после деоккупации Украина получала возможность нормально развиваться», — резюмировал Оленченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить