«Уникальный опыт»: как миротворческая операция РФ в Южной Осетии помогла остановить кровопролитие
- Российские миротворцы в Цхинвале
- РИА Новости
14 июля 1992 года в Южную Осетию были введены российские миротворческие силы. Благодаря их эффективным действиям в республике удалось остановить длившуюся больше года кровопролитную войну между осетинами и грузинами.
Как отмечают в Минобороны РФ, это была первая миротворческая операция в истории Российской Федерации. По словам экспертов, полученный в 1992 году опыт российские миротворцы в дальнейшем использовали в ходе урегулирования других конфликтов на постсоветском пространстве.
На мероприятии по случаю 30-летия миротворческой операции по урегулированию грузино-южноосетинского конфликта министр обороны России Сергей Шойгу назвал миротворческую миссию РФ в этой республике «уникальным опытом».
«Это уникальный опыт <...> За несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структур. Я имею в виду будущее МЧС, тогда Госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ — всё это было собрано воедино», — отметил Шойгу.
- Министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и глава ГКЧС Сергей Шойгу в Южной Осетии
- © Министерство обороны РФ
Министр добавил, что в Южной Осетии в 1992 году была проделана «большая, важная, нужная для нашей страны в тот момент работа».
«Не скрою, было сложно. Но результат того стоил — Россия не дала истребить народ Южной Осетии. Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились», — сказал глава оборонного ведомства.
В свою очередь, глава МЧС Александр Куренков отметил, что в ходе миротворческой операции были заложены принципы работы МЧС.
«Сегодня мы выполняем государственные задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Однако независимо от географии приоритетами МЧС России остаются простые вещи, заложенные вами в далёком 1992 году — оперативность, самоотверженность и всесторонняя помощь людям», — отметил министр, обращаясь к Сергею Шойгу.
«Агрессивный национализм»
Напомним, в конце 1980-х и начале 1990-х годов на фоне центробежных тенденций в СССР обострилась обстановка в Южной Осетии, которая на тот момент входила в состав Грузии на правах автономной области.
Тбилиси взял тогда курс на отделение от СССР, в то время как Цхинвал хотел остаться в Союзе. На этом фоне Южная Осетия выступила с инициативой повышения своего статуса до автономной республики. Однако Грузия такое предложение отвергла, а затем и вовсе попыталась оспорить автономию области, отменив все юридические акты, принятые после установления в республике советской власти в 1921 году.
- Жители Южной Осетии под контролем грузинских войск покидают страну в апреле 1991 года
- РИА Новости
- © Сергей Титов
Осенью 1990 года Юго-Осетинский областной совет принял решение о преобразовании Южной Осетии в самостоятельную республику. Грузинская сторона документ не признала и в качестве ответной меры 11 декабря 1990 года приняла закон «Об упразднении Юго-Осетинской автономной области». Её территорию было решено разделить между префектурами граничащих с ней районов. Кроме того, Тбилиси объявил чрезвычайное положение и ввёл комендантский час.
В январе 1991 года грузинское руководство направило в Цхинвал вооружённые формирования. Но местное ополчение и сотрудники милиции оказали им сопротивление. Так начался кровопролитный вооружённый конфликт.
«Причину этого столкновения стоит искать в агрессивном национализме грузинской правящей элиты, которая попыталась силой подчинить Южную Осетию, ликвидировать её автономию и изгнать оттуда население. Важным фактором стала и нестабильность в самой Грузии, переживавшей внутриполитический кризис и гражданскую войну», — заявил в беседе с RT эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.
«Цхинвал был фактически окружён»
Боевые действия в Южной Осетии привели к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. По разным оценкам, за время конфликта погибли от 2 тыс. до 4 тыс. человек.
В соседнюю Северную Осетию хлынул поток беженцев. К лету 1992 года на её территории, по данным МВД России, насчитывалось порядка 70 тыс. беженцев.
Поддержку им оказывал Государственный комитет России по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). В Северной Осетии были развёрнуты полевые медицинские пункты для помощи раненым и палаточные городки. Из других регионов России туда была направлена гуманитарная помощь, в том числе продукты питания, медикаменты и лагерные палатки.
- Осетинская деревня, уничтоженная грузинскими боевиками. 1991 год
- РИА Новости
- © Сергей Титов
Для скорейшей стабилизации обстановки в регионе в России была создана Государственная комиссия по изучению положения в Северной и Южной Осетии, которую возглавил Сергей Шойгу, занимавший тогда пост председателя ГКЧС.
Параллельно с этим российские власти выступили в качестве посредника в переговорах представителей Южной Осетии и Грузии.
Результатом этих усилий стало подписание 24 июня 1992 года в Сочи президентом РФ Борисом Ельциным, председателем Госсовета Грузии Эдуардом Шеварднадзе, а также руководителями Северной и Южной Осетии «Соглашения о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта».
Документ предусматривал прекращение огня с 28 июня 1992 года и вывод из Южной Осетии с 29 июня 1992 года незаконных вооружённых формирований. Кроме того, было решено ввести в регион миротворческий контингент.
Организация работ, направленных на реализацию соглашения, была возложена на Госкомиссию.
- «Эффективная операция»: как миротворческая миссия РФ в Южной Осетии помогла остановить кровопролитие
В соответствии с принятыми договорённостями 14 июля 1992 года смешанные миротворческие силы от российской, грузинской и осетинской сторон в составе трёх батальонов были введены в зону конфликта.
Как вспоминает о тех событиях занимающий сегодня пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, Цхинвал на тот момент находился в блокаде.
«Город Цхинвал был фактически окружён, тысячи беженцев из внутренних районов Грузии — в Северной Осетии, огромное количество раненых, для которых был развёрнут госпиталь, постоянные, почти круглосуточные обстрелы города. <...> Впервые, пожалуй, за всю историю мы столкнулись с полной блокадой Цхинвала. В феврале 1991 года была отключена электроэнергия, подача электричества из Грузии, перекрыты все дороги, прекратилась подача продовольствия», — рассказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».
Миротворцам удалось добиться установления по границе Южной Осетии и Грузии коридора безопасности, что позволило остановить кровопролитие. Тысячи беженцев смогли вернуться домой.
Началось восстановление жизнедеятельности Цхинвала, всех правоохранительных функций, газоснабжения, водоснабжения, телефонной связи и подачи электроэнергии.
Как отмечается на сайте Минобороны, миссия РФ в Южной Осетии стала «первой в истории миротворческой операцией, в которой приняли участие Вооружённые силы Российской Федерации».
«Результатом ввода смешанных миротворческих сил стало выполнение одного из главных условий сочинского соглашения — разведение противоборствующих сторон и прекращение огня. Начался процесс восстановления мирной жизни в Южной Осетии», — отметили в ведомстве.
Миротворческая миссия РФ в Южной Осетии успешно действовала вплоть до грузинской агрессии в 2008 году. После этого независимость Южной Осетии была признана РФ, и необходимость в миротворческом контингенте отпала.
«Эту дату помнят очень хорошо»
По мнению аналитиков, Россия в 1992 году смогла провести эффективную миротворческую операцию, несмотря на отсутствие соответствующего опыта.
«Удалось остановить кровопролитие. Это, безусловно, была эффективная операция, учитывая, что у РФ, которая, по сути, сама была молодым государством, отсутствовал опыт миротворчества. Да, российские офицеры участвовали в миссиях ООН, но задачи там несколько иные. Здесь же конкретные цели достигались при помощи российских миротворческих сил», — заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.
- Эдуард Шеварднадзе и Борис Ельцин
- РИА Новости
- © Дмитрий Донской
По словам Андрея Арешева, для Южной Осетии ввод российских миротворцев стал одним из важнейших событий в её истории.
«14 июля 1992 года — важная и этапная дата для Южной Осетии. На её территорию, охваченную боевыми действиями, вошли российские миротворцы, что позволило прекратить развязанные грузинами кровавые военные действия, сопровождавшиеся большими разрушениями и человеческими жертвами. Российским миротворцам удалось стабилизировать ситуацию, принести мир в республику, который держался с некоторыми перерывами вплоть до 2008 года, когда, как мы знаем, режим Михаила Саакашвили развязал кровавую авантюру в том числе в отношении российских миротворцев», — говорит Арешев.
Он называет те события «одним из наиболее успешных примеров российского миротворчества на постсоветском пространстве наряду с Абхазией».
«Конечно, эту дату в Южной Осетии помнят очень хорошо», — уверен Арешев.
С его точки зрения, впоследствии у Южной Осетии и Грузии был шанс на окончательное мирное урегулирование, однако позиция Тбилиси не позволила его реализовать.
«Шло общение между осетинами, грузинами и россиянами в формате смешанной контрольной комиссии. Работали рынок, экономическое взаимодействие. Российское миротворчество создавало предпосылки для урегулирования конфликта на компромиссной основе. Но острое нежелание грузинской стороны идти дальше в этом вопросе, её зависимость от западных партнёров, которые были заинтересованы в том, чтобы максимально обострить ситуацию и вытеснить Россию с Кавказа, не позволили тогда окончательно установить мир. Это было сделано только в 2008 году», — полагает Арешев.
Аналитики отмечают, что в 1992-м российские миротворцы получили полезный опыт, который затем был применён в других конфликтах.
«Безусловно, и в Южной Осетии, и в Абхазии российские миротворцы сыграли положительную роль. Без них никакие усилия международных организаций не увенчались бы даже частичным успехом. То есть российское миротворчество — это основной фактор прекращения тех кровавых этнополитических и этнорелигиозных конфликтов, которые охватили постсоветское пространство после 1991 года», — рассуждает Арешев.
Аналогичного мнения придерживается и Иван Коновалов.
«Российские миротворцы после распада СССР решили массу задач. Например, операция в Приднестровье длится уже несколько десятков лет. И там не слышно ни одного выстрела — это заслуга России. Её миротворческие силы постоянно реформировались, улучшались подходы. Система становилась более гибкой — они прошли огромную эволюцию. Если посмотреть, сколько операций они провели, сколько задач решили, то я думаю, что никакая другая страна подобным успехом похвастаться не может», — заключил эксперт.
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