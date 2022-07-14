«Уникальный опыт»: как миротворческая операция РФ в Южной Осетии помогла остановить кровопролитие

30 лет назад на территорию Южной Осетии были введены российские миротворцы. Их направили в регион в соответствии с соглашением, которое подписали главы России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Благодаря российской миротворческой миссии удалось остановить кровопролитную войну между осетинами и грузинами. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который в то время возглавлял Государственный комитет России по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС), назвал миссию «уникальным опытом», подчеркнув, что Москва таким образом «не дала истребить народ Южной Осетии». По словам аналитиков, прежде РФ не проводила подобных операций, однако, несмотря на это, смогла эффективно развести враждующие стороны и вернуть в Южную Осетию мирную жизнь.

14 июля 1992 года в Южную Осетию были введены российские миротворческие силы. Благодаря их эффективным действиям в республике удалось остановить длившуюся больше года кровопролитную войну между осетинами и грузинами.

Как отмечают в Минобороны РФ, это была первая миротворческая операция в истории Российской Федерации. По словам экспертов, полученный в 1992 году опыт российские миротворцы в дальнейшем использовали в ходе урегулирования других конфликтов на постсоветском пространстве.

На мероприятии по случаю 30-летия миротворческой операции по урегулированию грузино-южноосетинского конфликта министр обороны России Сергей Шойгу назвал миротворческую миссию РФ в этой республике «уникальным опытом».

«Это уникальный опыт <...> За несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структур. Я имею в виду будущее МЧС, тогда Госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ — всё это было собрано воедино», — отметил Шойгу.

Министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и глава ГКЧС Сергей Шойгу в Южной Осетии

© Министерство обороны РФ

Министр добавил, что в Южной Осетии в 1992 году была проделана «большая, важная, нужная для нашей страны в тот момент работа».

«Не скрою, было сложно. Но результат того стоил — Россия не дала истребить народ Южной Осетии. Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились», — сказал глава оборонного ведомства.

В свою очередь, глава МЧС Александр Куренков отметил, что в ходе миротворческой операции были заложены принципы работы МЧС.

«Сегодня мы выполняем государственные задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Однако независимо от географии приоритетами МЧС России остаются простые вещи, заложенные вами в далёком 1992 году — оперативность, самоотверженность и всесторонняя помощь людям», — отметил министр, обращаясь к Сергею Шойгу.

«Агрессивный национализм»

Напомним, в конце 1980-х и начале 1990-х годов на фоне центробежных тенденций в СССР обострилась обстановка в Южной Осетии, которая на тот момент входила в состав Грузии на правах автономной области.

Тбилиси взял тогда курс на отделение от СССР, в то время как Цхинвал хотел остаться в Союзе. На этом фоне Южная Осетия выступила с инициативой повышения своего статуса до автономной республики. Однако Грузия такое предложение отвергла, а затем и вовсе попыталась оспорить автономию области, отменив все юридические акты, принятые после установления в республике советской власти в 1921 году.

Жители Южной Осетии под контролем грузинских войск покидают страну в апреле 1991 года

РИА Новости

© Сергей Титов

Осенью 1990 года Юго-Осетинский областной совет принял решение о преобразовании Южной Осетии в самостоятельную республику. Грузинская сторона документ не признала и в качестве ответной меры 11 декабря 1990 года приняла закон «Об упразднении Юго-Осетинской автономной области». Её территорию было решено разделить между префектурами граничащих с ней районов. Кроме того, Тбилиси объявил чрезвычайное положение и ввёл комендантский час.

В январе 1991 года грузинское руководство направило в Цхинвал вооружённые формирования. Но местное ополчение и сотрудники милиции оказали им сопротивление. Так начался кровопролитный вооружённый конфликт.

«Причину этого столкновения стоит искать в агрессивном национализме грузинской правящей элиты, которая попыталась силой подчинить Южную Осетию, ликвидировать её автономию и изгнать оттуда население. Важным фактором стала и нестабильность в самой Грузии, переживавшей внутриполитический кризис и гражданскую войну», — заявил в беседе с RT эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

«Цхинвал был фактически окружён»

Боевые действия в Южной Осетии привели к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. По разным оценкам, за время конфликта погибли от 2 тыс. до 4 тыс. человек.

В соседнюю Северную Осетию хлынул поток беженцев. К лету 1992 года на её территории, по данным МВД России, насчитывалось порядка 70 тыс. беженцев.

Поддержку им оказывал Государственный комитет России по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). В Северной Осетии были развёрнуты полевые медицинские пункты для помощи раненым и палаточные городки. Из других регионов России туда была направлена гуманитарная помощь, в том числе продукты питания, медикаменты и лагерные палатки.

Осетинская деревня, уничтоженная грузинскими боевиками. 1991 год

РИА Новости

© Сергей Титов

Для скорейшей стабилизации обстановки в регионе в России была создана Государственная комиссия по изучению положения в Северной и Южной Осетии, которую возглавил Сергей Шойгу, занимавший тогда пост председателя ГКЧС.

Параллельно с этим российские власти выступили в качестве посредника в переговорах представителей Южной Осетии и Грузии.

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Результатом этих усилий стало подписание 24 июня 1992 года в Сочи президентом РФ Борисом Ельциным, председателем Госсовета Грузии Эдуардом Шеварднадзе, а также руководителями Северной и Южной Осетии «Соглашения о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта».

Документ предусматривал прекращение огня с 28 июня 1992 года и вывод из Южной Осетии с 29 июня 1992 года незаконных вооружённых формирований. Кроме того, было решено ввести в регион миротворческий контингент.

Организация работ, направленных на реализацию соглашения, была возложена на Госкомиссию.

«Эффективная операция»: как миротворческая миссия РФ в Южной Осетии помогла остановить кровопролитие

В соответствии с принятыми договорённостями 14 июля 1992 года смешанные миротворческие силы от российской, грузинской и осетинской сторон в составе трёх батальонов были введены в зону конфликта.

Как вспоминает о тех событиях занимающий сегодня пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, Цхинвал на тот момент находился в блокаде.

«Город Цхинвал был фактически окружён, тысячи беженцев из внутренних районов Грузии — в Северной Осетии, огромное количество раненых, для которых был развёрнут госпиталь, постоянные, почти круглосуточные обстрелы города. <...> Впервые, пожалуй, за всю историю мы столкнулись с полной блокадой Цхинвала. В феврале 1991 года была отключена электроэнергия, подача электричества из Грузии, перекрыты все дороги, прекратилась подача продовольствия», — рассказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

Миротворцам удалось добиться установления по границе Южной Осетии и Грузии коридора безопасности, что позволило остановить кровопролитие. Тысячи беженцев смогли вернуться домой.

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Началось восстановление жизнедеятельности Цхинвала, всех правоохранительных функций, газоснабжения, водоснабжения, телефонной связи и подачи электроэнергии.

Как отмечается на сайте Минобороны, миссия РФ в Южной Осетии стала «первой в истории миротворческой операцией, в которой приняли участие Вооружённые силы Российской Федерации».

«Результатом ввода смешанных миротворческих сил стало выполнение одного из главных условий сочинского соглашения — разведение противоборствующих сторон и прекращение огня. Начался процесс восстановления мирной жизни в Южной Осетии», — отметили в ведомстве.

Миротворческая миссия РФ в Южной Осетии успешно действовала вплоть до грузинской агрессии в 2008 году. После этого независимость Южной Осетии была признана РФ, и необходимость в миротворческом контингенте отпала.

«Эту дату помнят очень хорошо»

По мнению аналитиков, Россия в 1992 году смогла провести эффективную миротворческую операцию, несмотря на отсутствие соответствующего опыта.

«Удалось остановить кровопролитие. Это, безусловно, была эффективная операция, учитывая, что у РФ, которая, по сути, сама была молодым государством, отсутствовал опыт миротворчества. Да, российские офицеры участвовали в миссиях ООН, но задачи там несколько иные. Здесь же конкретные цели достигались при помощи российских миротворческих сил», — заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

Эдуард Шеварднадзе и Борис Ельцин

РИА Новости

© Дмитрий Донской

По словам Андрея Арешева, для Южной Осетии ввод российских миротворцев стал одним из важнейших событий в её истории.

«14 июля 1992 года — важная и этапная дата для Южной Осетии. На её территорию, охваченную боевыми действиями, вошли российские миротворцы, что позволило прекратить развязанные грузинами кровавые военные действия, сопровождавшиеся большими разрушениями и человеческими жертвами. Российским миротворцам удалось стабилизировать ситуацию, принести мир в республику, который держался с некоторыми перерывами вплоть до 2008 года, когда, как мы знаем, режим Михаила Саакашвили развязал кровавую авантюру в том числе в отношении российских миротворцев», — говорит Арешев.

Он называет те события «одним из наиболее успешных примеров российского миротворчества на постсоветском пространстве наряду с Абхазией».

«Конечно, эту дату в Южной Осетии помнят очень хорошо», — уверен Арешев.

С его точки зрения, впоследствии у Южной Осетии и Грузии был шанс на окончательное мирное урегулирование, однако позиция Тбилиси не позволила его реализовать.

«Шло общение между осетинами, грузинами и россиянами в формате смешанной контрольной комиссии. Работали рынок, экономическое взаимодействие. Российское миротворчество создавало предпосылки для урегулирования конфликта на компромиссной основе. Но острое нежелание грузинской стороны идти дальше в этом вопросе, её зависимость от западных партнёров, которые были заинтересованы в том, чтобы максимально обострить ситуацию и вытеснить Россию с Кавказа, не позволили тогда окончательно установить мир. Это было сделано только в 2008 году», — полагает Арешев.

Аналитики отмечают, что в 1992-м российские миротворцы получили полезный опыт, который затем был применён в других конфликтах.

«Безусловно, и в Южной Осетии, и в Абхазии российские миротворцы сыграли положительную роль. Без них никакие усилия международных организаций не увенчались бы даже частичным успехом. То есть российское миротворчество — это основной фактор прекращения тех кровавых этнополитических и этнорелигиозных конфликтов, которые охватили постсоветское пространство после 1991 года», — рассуждает Арешев.

Аналогичного мнения придерживается и Иван Коновалов.

«Российские миротворцы после распада СССР решили массу задач. Например, операция в Приднестровье длится уже несколько десятков лет. И там не слышно ни одного выстрела — это заслуга России. Её миротворческие силы постоянно реформировались, улучшались подходы. Система становилась более гибкой — они прошли огромную эволюцию. Если посмотреть, сколько операций они провели, сколько задач решили, то я думаю, что никакая другая страна подобным успехом похвастаться не может», — заключил эксперт.