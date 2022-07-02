«Мир и стабильность»: руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ — о российско-абхазских отношениях

Наиболее перспективный вариант политического будущего Абхазии — это дальнейшее развитие сотрудничества с Россией как со своим стратегическим партнёром. Об этом в интервью RT заявил руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. В преддверии 100-летнего юбилея вступления Абхазии в СССР Новиков рассказал, как Абхазия развивалась в составе Советского Союза, а также о сложностях в абхазо-грузинских отношениях, приведших в 1990-е годы к вооружённому конфликту. Кроме того, он коснулся проблемы непростых российско-абхазских отношений в XIX веке и прокомментировал возникающие время от времени в СМИ спекуляции относительно «чрезмерного влияния» Турции на происходящие в Абхазии политические процессы.

— В этом году исполняется 100 лет со дня вхождения Советской Социалистической Республики Абхазия в состав Советского Союза. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах это происходило и что этому событию предшествовало? Какой был статус у Абхазии до вступления в состав СССР?

— В конце XIX — начале ХХ века Абхазия официально являлась Сухумским округом Кутаисской губернии Российской империи. В 1917 году на фоне революционных событий в Петрограде был создан Абхазский Народный Совет (АНС), который хотел, чтобы Абхазия была членом Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Одновременно на территорию Абхазии претендовали грузинские меньшевики. В июне 1918 года вооружённые формирования Грузии под предлогом противодействия большевикам оккупировали Абхазию. Но в начале 1921 года правительство меньшевиков в Грузии пало. 4 марта 1921 года на территории бывшего Сухумского округа была провозглашена советская власть, а 31 марта того же года создана Советская Социалистическая Республика Абхазия.

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В состав СССР Абхазия хотела войти напрямую, но под давлением Иосифа Сталина и Серго Орджоникидзе стала частью Советского Союза в составе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). Нужно отметить, что, вопреки утверждениям некоторых историков, в составе ЗСФСР Абхазия не была частью Грузии. Между Сухумом и Тифлисом (так тогда назывался Тбилиси) существовал союзный договор. Хотя Абхазия делегировала некоторые полномочия грузинским властям, она оставалась отдельной республикой. Некоторое время такое положение дел сохранялось, так как Сталин был лично обязан председателю Совнаркома Абхазии Нестору Лакобе за его участие в переговорах с Турцией в 1920—1921 годах и помощь во время политической нейтрализации Льва Троцкого в 1924 году. Но в 1931 году Абхазия волюнтаристским решением союзного руководства была всё-таки включена на правах автономии в состав Грузии. В обмен на спокойное присоединение к Грузии для Абхазии несколько смягчили правила коллективизации.

— В период существования СССР Абхазия была известна как всесоюзная здравница. Как проходило развитие Абхазии в составе Советского Союза? Почему со временем было принято решение о преобразовании её в автономию в составе Грузинской ССР и к каким историческим последствиям это привело?

— Сводить роль Абхазии только к всесоюзной здравнице некорректно. Помимо создания знаменитой рекреационной инфраструктуры ещё очень многое было сделано для социально-экономического развития Абхазии в советское время. Некоторые историки связывают эти преобразования с именем одного только Лаврентия Берии, но такой подход в корне неверен. Да, Лаврентий Павлович действительно внёс определённый вклад в преобразование Закавказья. Но в первую очередь социально-экономическое развитие Абхазии в начале советской эпохи — это заслуга Нестора Лакобы и его соратников. Например, Лакобе изначально принадлежала идея строительства города Ткварчели, который был фактически основан уже после его смерти, в годы Великой Отечественной войны. В нём был создан крупный промышленный центр, осуществлялась добыча угля и других полезных ископаемых. Весь Черноморский флот, как торговый, так и военный, плавал на ткварчельском угле. Что характерно, Лакоба изначально хотел замкнуть промышленность Ткварчели не на грузинские металлургические предприятия, а на российские.

Карта Абхазии и Самурзакани в XIX веке

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Что же касается политической составляющей вопроса, то руководство Грузинской ССР проводило активную миграционную политику по переселению в Абхазию грузин, особенно мегрелов. Это было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, с точки зрения экономики Абхазия — богатая земля, имеющая выход к морю. Во-вторых, ещё в середине XIX века в Грузии сформировался национальный миф, согласно которому её расцвет приходился на время существования средневекового грузино-абхазского государства, возникшего в результате династической унии. Исходя из этого, грузины считали Абхазию своей. Это и привело к оккупации Абхазии грузинскими меньшевиками, о которой мы уже говорили. Но и после установления в Грузии советской власти, миф о «своей» Абхазии никуда не делся. Пролетарским интернационализмом его перебить не получилось. Можно спорить, шли ли Сталин и Берия на уступки националистической грузинской интеллигенции или сами являлись грузинскими националистами, но поддержка грузинского национализма в советское время объективно имела место. Многие представители абхазской интеллигенции и управленческой элиты стали жертвами репрессий 1930-х годов.

Открытой межнациональной вражды вплоть до 1980-х годов между грузинами и абхазами не было, но маятник межэтнической напряжённости время от времени раскачивался. С одной стороны, неоднократно поднимался вопрос о пересмотре государственно-правового статуса Абхазии, с другой — имело место политическое давление со стороны грузин на абхазов. Например, в определённые периоды времени в городской черте Гагры старались вообще не прописывать этнических абхазов.

Вид на Сухуми, гравюра XIX века

Legion-Media

— Почему в 1991 году население Абхазии не захотело жить в составе Грузии, пожелав, чтобы их республика осталась частью Советского Союза? По какой причине начался грузино-абхазский конфликт в 1990-е годы? Как он развивался и какую роль в его урегулировании сыграла Россия?

— Всё началось с появления в Грузии так называемых «неформалов» — представителей неформальных национально-политических движений, требовавших, в частности, ликвидировать абхазскую автономию. Эти «неформалы» возникали из среды той самой националистически настроенной грузинской интеллигенции, которая на определённых исторических этапах пользовалась поддержкой руководства Грузинской ССР и даже руководства СССР, хотя своих антисоветских настроений не скрывала.

«Неформалы» утверждали, что современные абхазы — это якобы пришлый этнос, потомки племён, переселившихся в XVII веке с Северного Кавказа, а Абхазия — «исконно грузинская земля». Они заявляли, что те, кого в средние века называли абхазами, на самом деле были представителями одной из грузинских субэтнических групп, ничего общего с современными абхазами не имеющей. С учётом подобных разговоров понятно, почему Абхазия не захотела жить в составе Грузии. Национальные противоречия привели в 1992 году к открытому военному противостоянию.

Ввод Россией в 1994 году в Абхазию миротворческих сил гарантировал мир и стабильность в регионе. Другое дело, что наша дипломатия довольно долго — начиная с 1990-х и заканчивая 2008 годом — жила иллюзиями относительно того, что Абхазия должна вновь стать частью Грузии и что в результате этого мы получим единую нейтральную Грузию, которая не будет стремиться в НАТО. Как мы видим, эта точка зрения в итоге себя не оправдала.

— Известно, что в истории российско-абхазских отношений в XIX веке были непростые моменты. Значительная часть этнических абхазов в ходе кавказской и русско-турецких войн покинули родину и бежали в Османскую империю. С чем это было связано?

— Это был многофакторный процесс, и попытка возложить вину на какую-то одну сторону не имеет смысла. Безусловно, в том, что произошло переселение, сыграло свою роль российско-османское соперничество на Кавказе — в частности, поддержка частью абхазской знати турецкой стороны во время войн России с Османской империей. Но есть и другие факторы. Например, мегрельские и грузинские феодалы, у которых были свои счёты с Абхазским княжеством, пытались манипулировать российской администрацией на Кавказе, искусственно провоцируя возникновение российско-абхазских противоречий, чтобы завладеть спорными землями. История знает много трагических событий, давать оценку которым с позиции современности не имеет никакого смысла, и переселение части абхазов в Турцию — одно из них.

— Сегодня в средствах массовой информации можно встретить мнение, что Турция через абхазскую диаспору пытается оказывать политическое, экономическое и культурное влияние на Абхазию. Как можно оценить подобные утверждения? Есть ли признаки, что Турция сможет нарастить своё присутствие в Абхазии до такого же уровня, как в других регионах Кавказа, в частности, в Аджарии? Если попытки установления такого влияния имеют место, почему Турция не признает Абхазию официально?

— Конечно, турецко-абхазские связи объективно существуют. Существует и достаточно многочисленная абхазская диаспора в Турции, часть которой действительно поддерживает отношения со своими соотечественниками на территории Абхазии. Например, происходит общение между родственниками. Но говорить, что Турция оказывает какое-то существенное политическое влияние в Абхазии, нельзя. Это, скорее, спекуляции. То, что в результате гипотетического ослабления внимания России к Абхазии там возрастёт турецкое влияние, можно представить только в теории.

Рассуждения некоторых экспертов о том, что Турция якобы пытается вытеснить Россию из Абхазии и усилить своё политическое влияние на местные власти, просто смешны, потому что само абхазское общество ориентировано на Россию. Но, поскольку абхазская диаспора в других странах имеет определённый вес, российской стороне самой стоило бы наладить работу с ней как в Турции, так и на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

Памятник российским миротворцам в Сухуми

© Tyson Paul/Loop Images/Universal Images Group via Getty Images

— Как можно охарактеризовать российско-абхазские отношения в наши дни?

— Россия первой признала независимость Абхазии, является её стратегическим партнёром и основным инвестором в абхазскую экономику. Жители Абхазии видят в российском военном присутствии на своей территории главную гарантию собственной безопасности и благодарны России за мирное небо над головой. Наиболее перспективный вариант политического будущего Абхазии — это дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой в качестве независимого государства, расширение дружеских и союзнических отношений с Россией.