«Триумф отечественной дипломатии»: как Бухарестский договор с Турцией помог России победить Наполеона

210 лет назад был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1806—1812 годов. Согласно этому документу, Османская империя передавала России Бессарабию и участок черноморского побережья в районе Сухума, признавала права официального Санкт-Петербурга на Грузию и предоставляла внутреннее самоуправление Сербии. Кроме того, Турция открывала всю акваторию Дуная для российского торгового судоходства, а её участок от Чёрного моря до устья реки Прут — для военного. По словам историков, Бухарестский договор открыл широкие социально-экономические и политические возможности перед населением Бессарабии, а также позволил России обезопасить свои южные границы перед началом войны с Францией.

28 мая 1812 года Россия и Османская империя подписали Бухарестский мирный договор. Он положил конец войне, которая продолжалась с перерывами более пяти лет. По договору Турция передала России ряд территорий, включая Бессарабию, а также признала право на внутреннее самоуправление за отдельными православными народами, находившимися под властью Османской империи. Кроме того, Бухарестский мир позволил Российской империи обезопасить свои южные границы в преддверии наполеоновской агрессии.

Русско-турецкая война 1806—1812 годов

Во второй половине XVIII века Россия одержала победу в двух войнах с Османской империей, получив контроль над обширными территориями в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе. Кроме того, Россия добилась от Турции ряда политических преференций для православных княжеств Молдавия и Валахия (юг современной Румынии), которые находились в зависимости от Османской империи. В частности, турки не имели права без согласия российской стороны менять в Молдавии и Валахии господарей (правителей).

«В начале XIX века у властей Османской империи возникло острое желание осуществить реванш за ранее понесённые поражения и вернуть себе территории. Кроме того, турок на войну с официальным Санкт-Петербургом в это время толкала французская дипломатия, у которой была цель помешать России полноценно присутствовать на полях борьбы с наполеоновской Францией», — рассказал в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Также по теме «Самый результативный полководец своего времени»: как Михаил Кутузов изменил мировую историю 275 лет назад родился выдающийся российский полководец Михаил Кутузов. Он вошёл в историю как победитель Османской империи в...

По словам историков, власти Османской империи рассчитывали на то, что России не хватит сил на полноценное противодействие турецким войскам на фоне войн, которые Российская империя уже вела на других фронтах: против Персии и наполеоновской Франции.

В 1806 году османские власти совершили ряд антироссийских провокаций. В частности, вопреки существовавшим ранее официальным договорённостям, они сменили господарей Валахии и Молдавии без согласия Санкт-Петербурга, а также закрыли для российских военных кораблей черноморские проливы. В ответ на это Россия ввела на территорию Валахии и Молдавии Дунайскую (Молдавскую) армию под командованием генерала Ивана Михельсона.

«Демонстрация силы должна была подействовать на султана охлаждающим образом и предотвратить войну», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.

Однако, как отметил историк, известия о победах Франции в Европе воодушевили турецкие власти, и 30 декабря 1806 года Османская империя объявила России войну.

В марте 1807 года российская эскадра, прибывшая ранее в Адриатическое море с Балтики, заблокировала пролив Дарданеллы. В мае 1807 года она одержала победу над турецким флотом в Дарданелльском сражении, в котором турки потеряли свыше 2 тыс. человек, а русские — 83 моряка.

Летом османы предприняли ещё одну попытку разблокировать пролив Дарданеллы, но были разбиты в Афонском сражении. Потери турецкого флота составили свыше 1 тыс. убитыми и ранеными, 774 пленными, потери русской эскадры — 250 убитыми и ранеными. Боевые действия на сухопутных театрах, по словам историков, проходили для российской армии тяжело, но и там она одержала ряд побед.

В 1807 году Турция и Россия заключили перемирие, однако дальнейшие мирные переговоры оказались безрезультатными: стороны не достигли консенсуса, а турецкие агенты провоцировали антироссийские беспорядки на Кавказе. В марте 1809 года Османская империя заявила о возобновлении боевых действий.

Пленение Кутузовым турецкой армии у Слободзеи в 1811 году

© Wikimedia Commons/Public Domain

После возобновления боевых действий, несмотря на частные успехи, российской армии долго не удавалось добиться решающей победы, отметила старший научный сотрудник Центра военной истории России ИРИ РАН кандидат исторических наук Лидия Ивченко. А в 1811 году ситуация усложнилась ещё больше: из-за роста угрозы вторжения в Россию наполеоновских войск часть Дунайской армии была переброшена на западные границы империи.

«Добиться решающих успехов смог только назначенный главнокомандующим Дунайской армией в 1811 году Михаил Кутузов», — подчеркнула Лидия Ивченко.

В начале июля 1811 года 15-тысячная группировка российских войск в Рущукском сражении разгромила 60-тысячную турецкую армию (потери османских сил составили более 4 тыс. убитыми и ранеными, российских — около 500 человек). Однако военных ресурсов для штурма лагеря врага у русских не хватило. В октябре — декабре 1811 года Кутузов в ходе Слободзейского сражения добился окружения и капитуляции османского войска.

Бухарестский мир

Из-за угрозы французского вторжения Россия была заинтересована в скорейшем заключении мира с Османской империей, но сделать это необходимо было на выгодных для Санкт-Петербурга условиях.

«Для ускорения переговорного процесса использовались различные средства: военные демонстрации на Дунае, распространение слухов о возможном разделе Османской империи по инициативе Наполеона, подготовка в Крыму десантного отряда для высадки в Константинополе», — рассказал Сергей Сергушкин.

Также по теме «Молдаван считали своими»: как Бессарабия стала частью России 200 лет назад был принят Устав об образовании Бессарабской области в составе Российской империи. Документ даровал недавно...

В свою очередь, французские дипломаты всячески пытались сорвать мирный переговорный процесс между Россией и Турцией, но не преуспели в этом, рассказала Лидия Ивченко.

«Кутузов смог найти нужные аргументы, чтобы склонить турецкую сторону к занятию конструктивной позиции», — подчеркнула она.

Как отметила историк, о ходе переговоров Кутузов отчитывался непосредственно императору Александру I, в обход российского внешнеполитического ведомства. В Санкт-Петербурге было немало сторонников идеи присоединения Молдавии и Валахии к России, однако Кутузов считал это условие невыполнимым и опасался, что его обсуждение на переговорах может сорвать мирный процесс. В итоге император предоставил Кутузову широкую свободу действий.

28 мая 1812 года, за месяц до вторжения Наполеона, Россия и Турция подписали в Бухаресте мирный договор. Граница между империями прошла по реке Прут и Килийскому рукаву дельты Дуная. России отошла Бессарабия с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил, но она возвратила под контроль Турции Молдавию и Валахию. При этом Османская империя официально подтвердила права княжеств на политическую автономию. Также Санкт-Петербург вернул Турции ряд крепостей на Кавказе, а Османская империя признала право России на Грузию и часть кавказского побережья в районе города Сухума.

Гостиница Манук-бея, в которой был подписан Бухарестский мирный договор

© Wikimedia Commons/Public Domain

Российская империя не смогла добиться от Турции полной независимости для Сербии, однако сербы всё же получили внутреннее самоуправление под официальным контролем Санкт-Петербурга.

Кроме того, Османская империя предоставила России право свободного торгового судоходства по всей акватории Дуная и военного судоходства — по её части между Чёрным морем и устьем реки Прут.

На освобождённых от турок территориях в районе рек Днестр и Прут была вскоре создана Бессарабская область Российской империи, позже преобразованная в Бессарабскую губернию. По словам историков, регион в составе России начал динамично развиваться, превратившись в «витрину» империи, демонстрирующую её успехи западным соседям. Если в 1824 году население Бессарабии составляло 586 тыс. человек, то в 1910 году — уже свыше 2,4 млн. Власти России поддерживали развитие в регионе сельского хозяйства, торговли и транспорта.

Бессарабская область

© Wikimedia Commons/Public Domain

Таким образом, благодаря Бухарестскому миру Россия приобрела территории и торгово-политические преференции. Однако главным достижением для России, по словам историков, стала возможность перед началом французской агрессии высвободить значительные военные силы, имеющие богатый боевой опыт, и обезопасить южные границы страны.

«Бухарестский мир — это триумф отечественной дипломатии. Кутузов в преддверии войны с Францией смог вывести из игры Османскую империю, которая на протяжении долгого времени была одним из мощнейших наших противников. Это стало большим вкладом в победу России в Отечественной войне 1812 года», — подытожила Лидия Ивченко.