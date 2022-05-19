«Стратегический склад мышления»: как Иван Паскевич стал наиболее влиятельным российским военачальником при Николае I

240 лет назад родился выдающийся российский военный и государственный деятель Иван Паскевич-Эриванский, князь Варшавский. По словам историков, он был одним из наиболее успешных военачальников и влиятельных людей Российской империи в XIX веке. Паскевич не только одержал ряд важных побед на поле боя, но и проявил себя как мудрый гражданский администратор. Заслуги Паскевича были оценены по достоинству. По свидетельствам ряда специалистов, он был самым титулованным военачальником своего времени и обладателем крупнейшей денежной награды от государства.

19 мая 1782 года родился российский военачальник и государственный деятель Иван Паскевич, прославившийся победами в войнах с Турцией, Францией и Персией, а также проявивший себя как мудрый гражданский управленец в различных регионах Российской империи.

Первые успехи

Иван Паскевич появился на свет в Полтаве, в семье состоятельного помещика, происходившего из казацкого старшинского рода и служившего председателем Верховного земского суда Вознесенской губернии. Когда Иван подрос, его отправили в Пажеский корпус, во время учёбы в котором он часто бывал при дворе Екатерины II.

В 1796 году императрица скончалась, и её на троне сменил Павел I, который увидел у Паскевича способности к службе. После выпуска из Пажеского корпуса Иван был произведён в поручики лейб-гвардии Преображенского полка и назначен флигель-адъютантом императора. Он ежедневно присутствовал на смотрах и учениях, выполняя различные поручения государя.

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После прихода к власти Александра I Паскевич был отправлен в стоявшие на западной границе войска в распоряжение генерала Ивана Михельсона, под его началом вскоре принял участие в войне с Турцией. Здесь Паскевич проявил себя как доблестный офицер. В 1806 году под Журжей (современный город Джурджу в Румынии. — RT) одна из воинских колонн сбилась с дороги. Паскевич лично бросился прокладывать маршрут в ночной степи, за что был удостоен ордена св. Владимира 4-й степени. В дальнейшем он участвовал в сражениях с турками и выполнял дипломатические поручения командования в Османской империи, попутно собирая информацию о вражеской армии.

В начале 1810 года 27-летний Паскевич был назначен командиром полка. Отличившись при штурме Базарджика, осаде Варны и в сражении при Батине, он был произведён в генерал-майоры.

Вернувшись с фронта, Паскевич сразу же получил поручение самостоятельно сформировать в Киеве новый Орловский полк. По словам историков, он блестяще справился и с этой задачей, но из-за переработок заболел сильной нервной горячкой, от которой едва не умер. Однако при нападении Франции на Россию в 1812 году он уже был в строю.

Молодой Иван Паскевич

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Во главе 26-й дивизии Паскевич принял участие в обороне Смоленска и в Бородинском сражении. Тогда он защищал Курганную высоту в центре позиций российских войск и лично водил солдат в штыковые атаки. В дальнейшем он участвовал в финальных битвах Отечественной войны 1812 года и в заграничном походе. Александр I, представляя его своему брату Николаю Павловичу (будущему Николаю I), отзывался о нём как об одном из лучших генералов российской армии.

После завершения Наполеоновских войн Паскевич получил от Александра I новое необычное поручение — расследовать конфликт между чиновниками и крестьянами Липецкого уезда, отказавшимися платить налоги за 1814 год. Ранее местные власти вопреки закону не стали прощать им недоимки, связанные с наполеоновским нашествием. По инициативе местных чиновников крестьян приговаривали за это к наказанию плетьми и тюремному заключению. Но по результатам расследования Паскевича крестьян освободили от наказания и назначили им денежное пособие.

В 1817 году императорская семья выбрала Паскевича в качестве сопровождающего для младшего брата Александра I — великого князя Михаила Павловича — во время путешествий по России и Европе.

Иван Паскевич

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В 1822 году Иван Паскевич был назначен командующим гвардейским корпусом, а три года спустя — генерал-адъютантом и командиром 1-го армейского корпуса.

На пике славы

После восстания декабристов в 1825 году Паскевич был вызван в Петербург. В начале лета 1826 года был учрежден Верховный уголовный суд над декабристами, и Паскевич вошёл в его состав. В дальнейшем, не застав даже коронацию нового императора Николая I, Паскевич был отправлен на Кавказ, где в это время сложилась угрожающая ситуация из-за персидского вторжения.

После прибытия Паскевича в зону военных действий у него сложились плохие отношения с главнокомандующим кавказским корпусом генералом Алексеем Ермоловым. Хотя Ермолов формально был выше по должности, Паскевичу поручили непосредственно командовать войсками и отчитываться о ходе кампании императору.

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Паскевич разделил вверенные ему войска на два отряда, один из которых действовал в районе Елизаветполя (современный город Гянджа в Азербайджане), а другой — в районе Эривани (современный город Ереван в Армении).

В 1827 году Паскевич вступил вместо Ермолова в командование отдельным Кавказским корпусом и в управление Кавказским краем. Вскоре после этого он перешёл в наступление и нанёс несколько серьёзных поражений персидским войскам. Разгром всего за три месяца основных персидских сил в Закавказье подорвал моральный дух властей Персии, согласившихся на мир на российских условиях. В 1828 году между Россией и Персией в деревне Туркманчай был подписан мирный договор, за который российский командующий получил титул графа Паскевича-Эриванского и 1 млн рублей из контрибуции в качестве награды.

Успешно действовали войска под командованием Паскевича и в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. После её завершения Паскевич пресекал набеги горцев и занимался гражданским обустройством Кавказа. Как отмечают историки, по его инициативе в регионе создавались образовательные и культурные учреждения, налаживалась система административного управления, искоренялись коррупция и чиновничьи злоупотребления.

Генерал Паскевич и принц Аббас-Мирза на подписании мирного договора в Туркманчае

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В 1831 году Паскевич из-за проблем со здоровьем был отозван с Кавказа, но отдохнуть не успел. Николай I отправил его подавлять восстание в Польше. Паскевич пытался разрешить конфликт мирным путём, но участники восстания отказались принять его предложения. В результате российские войска взяли штурмом Варшаву. Сам Паскевич в бою был ранен ядром в левую руку.

В сентябре 1831-го Паскевич был возведён в звание князя Российской империи с титулом светлейшего и наименованием Варшавского. После усмирения мятежа он был назначен в Польшу царским наместником. Российский госдеятель способствовал развитию польской промышленности и строительству дорог. Кроме того, он защищал местных крестьян от произвола помещиков и создавал в Польше новые учебные заведения.

Паскевич принимает капитуляцию турецких войск в Эрзуруме

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«Руководство Польшей — это наименее заметный, но при этом наиболее продуктивный период в жизни Паскевича. Он проявил себя как недюжинный администратор, сумев обеспечить внутреннее равновесие в Царстве Польском. Его задача — добиться мира, находясь в заведомо враждебном окружении, — была не из лёгких, но он с ней справился», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра генеалогии Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук Денис Шилов.

В 1849 году во время революции в Австро-Венгрии Паскевич командовал российскими войсками, разгромившими венгерских повстанцев. Указом Николая I ему было пожаловано право воинских почестей наравне с императором.

Некоторые историки называют Паскевича самым титулованным из российских военачальников XIX века. Он не только получил титулы графа и князя, но и стал единственным в истории полным кавалером одновременно двух орденов — св. Георгия и св. Владимира.

«Князь Варшавский, по значению своему в государстве, в среде русских подданных не имел себе равного», — писал о Паскевиче его биограф Александр Щербатов.

Иван Паскевич

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При этом, как отмечает профессор РГГУ Игорь Курукин, Паскевич был человеком осторожным и призывал Николая I аккуратно вести себя на фоне обострения отношений с Турцией, Англией и Францией в середине XIX века.

«Всё указывает на то, что Паскевич был против вступления в Крымскую войну, но переубедить Николая I не смог», — сказал Курукин в беседе с RT.

В 1854 году Паскевич в ходе Крымской войны был назначен командующим российскими войсками на южной и западной границах империи. Однако, проводя рекогносцировку в районе крепости Силистрии (современный город Силистра в Болгарии), он был сильно контужен ядром и передал командование генералу Михаилу Горчакову. После лечения в своём гомельском имении Паскевич вернулся к управлению Польшей. Но ранение слишком сильно подорвало его здоровье, и 1 февраля 1856-го он умер в Варшаве.

Профессор МПГУ Виталий Захаров обращает внимание на то, что в историографии порой можно встретить неоднозначные оценки деятельности Паскевича. Однако как военачальник и администратор он заслуживает исключительно положительных характеристик, уверен специалист.

«С одной стороны, Паскевича называют талантливым генералом, с другой — приспешником «жандарма Европы» Николая I, подавившим восстания в Венгрии и Польше. В любом случае с военной точки зрения Паскевич заслуживает высших оценок», — подытожил Захаров.