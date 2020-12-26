Идеалисты или авантюристы: какую роль в истории России сыграло восстание декабристов

195 лет назад в Санкт-Петербурге произошло вооружённое выступление, известное как восстание декабристов. Члены антиправительственных тайных обществ попытались не допустить прихода к власти Николая I с прицелом на дальнейшее проведение в России конституционных реформ. Однако переворот провалился. По оценкам историков, восстание декабристов — одно из самых неоднозначных событий XIX века. Одни эксперты считают их идеалистами, которые пытались добиться демократических преобразований, а другие — авантюристами и дилетантами, которые в случае победы установили бы в стране жёсткую диктатуру.

26 декабря 1825 года члены тайных антиправительственных обществ, известные как декабристы, подняли восстание в Санкт-Петербурге, пытаясь не допустить прихода к власти Николая I. Выступление было подавлено, но оказало огромное влияние на дальнейшую политическую и культурную жизнь России.

Декабристское движение

По мнению историков, возникновение в 1810-е — 1820-е годы в России тайных антиправительственных организаций стало проявлением общеевропейского движения против абсолютизма. Как отмечают эксперты, важную роль в этом процессе сыграли заграничные походы русской армии 1813—1814 годов. В них российские офицеры знакомились с политическим опытом стран, в которых существовали развитые буржуазные отношения и отсутствовало крепостное право.

«Будущие декабристы получили хорошее образование, были людьми грамотными, читали модные на тот момент произведения Вольтера, Дидро, Руссо. Кроме того, на них повлиял опыт Французской революции», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

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В России возникли кружки дворянской молодёжи, недовольной существующими порядками. В 1816 году появилось первое хорошо организованное тайное политическое общество будущих декабристов — Союз спасения. Стали создаваться другие подобные структуры. Сначала их члены обсуждали преобразование России в конституционную монархию при переходе власти от одного императора к другому. Однако позже стали возникать и более радикальные идеи — в частности, цареубийства.

Союз спасения просуществовал около двух лет. В дальнейшем он был распущен, а на его базе возник Союз благоденствия.

«К идее военного восстания декабристы пришли под влиянием Испанской революции, произошедшей с минимальными жертвами. Сначала восстал один батальон под командованием Ра­фа­эля дель Риего-и-Нуньеса, а затем войска, направляемые для подавления восстания, стали переходить на его сторону. Данный опыт заинтересовал декабристов», — отметил Захаров.

При этом, по его словам, члены тайных обществ не хотели привлекать к революции народ, опасаясь «пугачёвщины» и массовой резни.

В. И. Мошков. Сражение под Лейпцигом 16 октября 1813 года

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В 1821 году в Подольской губернии было создано Южное общество декабристов. Его программным документом стала написанная Павлом Пестелем «Русская правда». Члены этой организации видели Россию в будущем республикой и хотели отменить крепостное право. В том же году был распущен Союз благоденствия, а его бывшие члены создали Северное общество во главе с Никитой Муравьёвым, подготовившим свой конституционный проект.

Оценки декабристского движения в исторической литературе крайне противоречивы. Одни эксперты видят в членах тайных антиправительственных обществ первой четверти XIX века носителей идей прогресса и утверждают, что в случае их успеха России удалось бы избежать кровопролития в начале ХХ столетия. Другие называют их авантюристами и политическими дилетантами, которые могли установить в России жёсткую диктатуру.

Восстание декабристов

«Один из основных планов декабристов предполагал совершение государственного переворота во время ежегодного смотра армии летом 1826 года. Всё должно было произойти в Белой Церкви, но в конце 1825 года неожиданно скончался в Таганроге Александр I, и планы пришлось менять», — рассказал RT историк и советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

По словам историков, после смерти не оставившего законных детей Александра I начался период, который принято называть междуцарствием.

«Власть должна была перейти к младшему брату Александра I — Константину Павловичу, но тот ещё раньше успел отказаться от права наследования. Существовал манифест Александра о переходе власти к следующему брату — Николаю, но сложность заключалась в том, что он не был опубликован. В итоге, чиновники и военные подразделения начали приносить присягу тому, кого они считали законным наследником — Константину», — отметил Захаров.

В это время Константин и Николай вступили в переписку. Старший из братьев повторно подтвердил, что отрекается от прав на престол в пользу младшего, и призвал официально обнародовать манифест Александра I по вопросу престолонаследования. В итоге Николай подписал манифест «О вступлении на престол», в котором объявил себя императором. Присяга ему, как главе государства, была назначена на 26 декабря.

«На фоне переприсяги в государстве возникла неразбериха, и декабристы решили воспользоваться ею как удобным случаем для восстания», — подчеркнул Виталий Захаров.

Руководителем выступления заговорщики избрали князя Сергея Трубецкого. Они планировали захватить Зимний дворец и Петропавловскую крепость, арестовать императорскую семью и заставить Сенат провозгласить «уничтожение бывшего правления» с параллельным назначением временного правительства. В России планировалось ввести конституцию.

26 декабря 1825 года около 30 офицеров-декабристов вывели на Сенатскую площадь гвардейцев, поддавшихся их призывам: солдат Московского и Гренадерского полков, а также матросов Гвардейского морского экипажа. По разным оценкам, в восстании приняли участие от 2350 до 3000 военнослужащих.

Однако идею силового свержения императора поддерживали не все участники тайных обществ. Николай Павлович был заранее предупреждён о заговоре, поэтому сенаторы присягнули ему ещё рано утром и успели разойтись. Часть войск, которые должны были участвовать в восстании, на улицы не вышли. Потенциальный диктатор Трубецкой на Сенатскую площадь не явился.

Петербургский военный генерал-губернатор, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Милорадович попытался уговорить заговорщиков сдаться добровольно, но Пётр Каховский смертельно ранил его.

Восстание декабристов

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Николай тем временем стягивал к Сенатской площади верные ему войска. Выйдя к военным с семилетним сыном Александром, он доверил охрану наследника Преображенскому полку. Новый император держался спокойно. Его поведение вызвало восторг в верных ему частях.

К восставшим вышел митрополит Серафим. Но его попытки уговорить декабристов сложить оружие не принесли никакого результата.

«Николай I действовал адекватно. Он не хотел вступать на престол через кровь своих подданных. Он обещал им сделать вид, что ничего не произошло. Но восставшие продолжали стоять в каре на площади. Вокруг стал собираться народ. Неизвестно, что началось бы в городе вечером и ночью, если бы Николай ничего не предпринял», — заявил в беседе с RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

По его словам, хотя декабристы и разработали в целом эффективный план восстания, времени на его подготовку у них не было.

«Это не значит, что они могли удержать власть в стране. Но захватить город, если бы у них была возможность следовать плану, они бы смогли. В реальности подготовиться им не удалось, а когда часть потенциальных участников отказались выводить свои отряды, всё превратилось в импровизацию на тему «как славно мы умрём», — отметил Ляшенко.

Николай I на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

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По словам историков, исчерпав возможности для ведения переговоров, Николай I приказал открыть по восставшим артиллерийский огонь и удалился в Зимний дворец.

«Николай не побоялся перейти к решительным действиям, а декабристы проявили нерешительность, это и определило дальнейший ход событий», — отметил Виталий Захаров.

Артиллеристы сделали семь залпов картечью — один поверх голов восставших, а остальные — по ним. Солдаты и собравшиеся вокруг площади зеваки обратились в бегство. По официальным данным, жертвами восстания стали 1271 человек, преимущественно — находившиеся в районе площади жители Петербурга. Несколько сотен гвардейцев были арестованы.

По делу о восстании официально проходили 579 человек. Лидеры декабристов Павел Пестель, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Кондратий Рылеев и Пётр Каховский были приговорены к четвертованию, которое Николай I заменил повешением. Приговор был приведён в исполнение 25 июля 1826 года.

Всего суд признал виновными по делу декабристов и приговорил к различным мерам наказания около 120 человек. Многие из них были сосланы в Сибирь на каторгу или на поселение. Внимание общества привлёк тот факт, что за частью декабристов в Сибирь последовали их жёны.

«Историки по-разному оценивают восстание декабристов. Ленин полагал, что они были первыми революционерами, «разбудившими» Герцена. Другие считают это попыткой дворцового переворота в духе XVIII века. Однако с учётом программ общественного переустройства, подготовленных декабристами, называть их действия обычной попыткой дворцового переворота, по моему мнению, нельзя», — заявил Евгений Спицын.

Восстание декабристов

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По словам Ляшенко, причины поражения декабристов носили системный характер.

«В то время почва была не готова в России для буржуазных преобразований. Всё остальное уже накладывалось — и плохая организация, и взаимные обвинения в честолюбии, и разные программы. На мой взгляд, история декабристов продемонстрировала опасность революционного пути, но этому в дальнейшем не уделили должного внимания. Николай I, в свою очередь, решил, что главная цель его правления — это борьба с революциями и инакомыслием, чем он в дальнейшем и занимался», — подытожил Леонид Ляшенко.