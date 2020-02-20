«Создание регулярной армии»: какую роль в истории России сыграло введение рекрутского набора

315 лет назад Пётр I своим указом ввёл воинскую повинность для всех сословий России, включая крестьянство. Историки отмечают, что рекрутский набор в армию был для крестьян тяжелейшим бременем, однако он создавал для них социальные лифты и давал возможность крепостным обрести свободу. Петровская реформа стала решающим шагом на пути к созданию регулярной армии. По мнению экспертов, она полностью изменила вооружённые силы и способствовала обретению Россией статуса великой державы.

20 февраля 1705 года Пётр I издал царский указ о наборе в армию рекрутов из всех сословий русского общества. Это решение существенно повысило боеспособность российской армии, в значительной степени изменило ход Северной войны и оказало позитивное влияние на социально-экономическое развитие страны. В то же время для крестьянства рекрутский набор стал одной из наиболее тяжёлых повинностей. Будущих солдат из родных сёл, по словам историков, в армию провожали почти как в последний путь.

Нехватка кадров

«Нельзя утверждать, что рекрутский набор был исключительно идеей самого Петра. Предпосылки для существования подобной системы комплектования войск возникли ещё во времена его отца Алексея Михайловича и брата Фёдора Алексеевича», — рассказал RT кандидат исторических наук, доцент МГУ имени Ломоносова Олег Айрапетов.

Речь идёт о системе призыва так называемых даточных людей, собираемых преимущественно для тыловых работ в военное время, а также в качестве ополчения и пополнения отдельных полков. Однако такая система не позволяла создать достаточную по численности постоянно действующую профессиональную армию.

Проблемы в вопросе построения вооружённых сил накапливались, поскольку в конце XVII — начале XVIII столетия Россия была потенциальным объектом экспансии для ряда соседних государств.

«Решить проблему создания достаточной по размерам армии, привлекая наёмников, было невозможно, так как это требовало огромных затрат. Оставлять как раньше тоже было нельзя ввиду серьёзных угроз государству», — отметил Олег Айрапетов.

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Перед глазами у Петра был пример успешного построения эффективной профессиональной армии на основе рекрутского набора в Швеции, вооружённые силы которой считались одними из сильнейших в Европе. Рекрутскую повинность в Швеции ещё в XVII веке ввёл король Густав Адольф, и она себя полностью оправдала. Таким образом, по словам Олега Айрапетова, в петровские времена рекрутская система комплектования вооружённых сил была совершенно нормальным явлением.

«Существует устаревшая точка зрения, что рекрутская повинность в принципе была введена в России только в 1705 году. Это не так. Наборы проводились начиная с 1699 года, но они затрагивали лишь часть сословий. И не касались самого многочисленного из них — крестьянского», — уточнил в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов.

Дворян, которые были обязаны лично нести военную службу, обязали также выставлять от своих поместий рекрутов из числа слуг и ремесленников. Призывали в армию также горожан и ямщиков. Крестьян, занятых на сельскохозяйственных работах, не трогали, чтобы не подрывать экономику страны. Однако через некоторое время стало ясно, что призванных ранее кадров армии не хватает.

Первые рекрутские наборы

Как отметил Павел Кротов, изданный 20 февраля 1705 года указ распространил рекрутский набор на наиболее массовую социальную группу — крестьянство.

С этого момента воинская повинность в России стала всесословной. Рекруты стали основным компонентом комплектования вооружённых сил. В регулярные части, по словам историка, изначально старались набирать представителей русского православного населения. Другие народы служили сначала преимущественно во вспомогательных и нерегулярных подразделениях. Однако со временем базу набора стали расширять. Сначала за счёт финнов, а затем и других народов империи.

При Петре I все дворяне должны были служить. Для других сословий были определены квоты, предполагавшие выделение определённого количества рекрутов от каждой общины. Срок службы был пожизненным — до тех пор, пока силы и здоровье позволяли военнослужащему находиться в строю.

«Это и было создание регулярной армии России, отличавшейся от существовавших ранее сословных войск и ополчений», — отметил Кротов.

По его словам, новые вооружённые силы стали залогом победы России в Северной войне и получения доступа к Балтийскому морю. До 1708 года в армию набирали юношей в возрасте 15—20 лет, а после — молодых людей от 20 до 30 лет.

Во время Северной войны рекрутские наборы были массовыми. В армию сначала забирали по одному мужчине с 20 крестьянских домов за призыв. Но после победы в Полтавской битве потребность в таком количестве новобранцев исчезла. Одного солдата стали призывать с 25, 40, а затем и с 75 дворов. Наравне с заимствованным из французского языка словом «рекрут», привлекаемых по призыву на службу достаточно долго по старинке называли «даточными людьми». Сами наборы не были регулярными и производились по мере необходимости.

Сражение при Тарутине

© П. фон Гесс

С 1724 года набор в рекруты производился уже, исходя не из числа дворов, а из определённого количества их населения — душ. А после смерти Петра I в 1725 году и снижения военной активности России рекрутские наборы некоторое время не проводились.

В 1736 году императрица Анна Иоанновна начала менять систему комплектования войск, введённую Петром I. Дворянам разрешили оставлять у себя в поместьях одного из сыновей. А для остальных обязательный срок службы ограничивался 25 годами.

Со временем от воинской повинности стали освобождать и другие категории населения — купцов, почётных граждан, жителей Бессарабии и отдалённых восточных регионов, выходцев из семей духовенства. В 1762 году император Пётр III издал манифест о вольности дворянства, отменивший обязательную военную и государственную службу для дворян в принципе. Правда, для крестьян правила призыва никак не менялись вплоть до 1793 года, когда срок службы был сокращён до 25 лет.

«Чудо-богатыри»

Историк Олег Айрапетов отметил, что всё это время рекрутский набор был для крестьян тяжёлой формой повинности.

«По рекрутам в сёлах плакали, как по покойникам. Это, кстати, было отображено в дошедшем до нас фольклоре. В то же самое время, рекрутская система давала возможность социального лифта. Люди могли дослужиться до офицерского чина. Ну и как минимум получали личную свободу, если только доживали до конца срока службы», — рассказал эксперт.

При этом солдаты, служившие десятилетиями и прошедшие по несколько кампаний, становились профессиональными военными высокого класса. Такие ветераны и были «чудо-богатырями» — костяком армии Александра Суворова, одержавшей целый ряд громких побед.

При Екатерине II, когда Россия активно вела войны на нескольких фронтах, наборы выросли. В период русско-турецких войн призыв в рекруты увеличился с одного до пяти человек на 500 душ населения. Согласно подсчётам историков, всего в XVIII веке в российскую армию были рекрутированы более 2 млн человек.

После смерти Екатерины II наборы рекрутов некоторое время не проводились либо шли по щадящим квотам. Однако войны с Францией и Турцией заставили поднять набор до восьми человек с 500 душ за один призыв. Во время Отечественной войны 1812 года были даже снижены критерии отбора рекрутов по состоянию здоровья. Набирали всех, кто мог стрелять из ружья. Российская армия оказалась достаточно боеспособной для победы над Наполеоном, однако уже в 1812 году ощущалась проблема нехватки подготовленного резерва вооружённых сил.

Новая реформа системы комплектования войск произошла в 1834 году. Император Николай I сократил срок действительной военной службы до 20 лет (ещё пять лет солдаты находились в запасе на случай войны). Вся территория страны была поделена на полосы, в которых наборы проводились поочерёдно. Этот подход сохранялся до Крымской войны.

Сама система подбора рекрутов на местах за время существования этой повинности изменилась непринципиально. Обычно это доверяли общине. Семьи с одним или двумя кормильцами либо освобождались от призыва, либо попадали в набор последней очереди. Среди остальных мужчин отбор проходил чаще всего при помощи жеребьёвки. В XIX веке у общин появилась возможность выдавать в качестве рекрутов крестьян, имевших определённые провинности. Кроме того, состоятельные призывники или общины могли за деньги привлекать рекрутов со стороны.

«Служба была чрезвычайно тяжёлой и подрывала здоровье. Судьба отслуживших 20—25 лет ветеранов не всегда складывалась лучшим образом. Вернуться к довоенной жизни часто не получалось, и многим приходилось попросту скитаться и попрошайничать», — рассказал Олег Айрапетов.

«Хорошо было тем, кто умудрялся за годы службы скопить денег или находил себе потом работу. В крупных городах среди состоятельных лиц считалось престижным нанимать в качестве привратников бывших военных, особенно унтеров и георгиевских кавалеров. Те, кому позволяло здоровье, становились нижними чинами в полиции», — добавил историк.

Крупные рекрутские наборы произошли в России во время Крымской войны. Однако в ходе боевых действий стало ясно, что страна утратила то преимущество, которое имела перед другими европейскими государствами несколькими десятилетиями ранее.

Оборона Севастополя. Деталь панорамы

© Ф.Рубо

Во времена царствования Александра II произошло сокращение времени действительной службы рекрутов. Она составляла в зависимости от года призыва 15, 12, десять и семь лет.

Опыт Крымской войны, а также боевые действия, развернувшиеся в 1860—1870-е годы в Европе, показали, что рекрутская система комплектования войск стремительно устаревает. Необходимость наличия подготовленных резервов и проведения быстрой мобилизации в особый период, а также возможность быстро перемещать резервистов на поездах и пароходах сделали более актуальной всеобщую воинскую повинность. В 1874 году Александр II полностью отказался от рекрутских наборов.

Тем не менее на момент своего создания система рекрутского призыва была весьма эффективна.

«При Петре I рекрутские наборы позволили России создать массовую боеспособную армию, ставшую важным фактором её превращения в великую державу», — подытожил Павел Кротов.