«Создание мировой империи оказалось не по зубам»: как Наполеон стал основателем современной Франции

250 лет назад родился Наполеон Бонапарт. Хотя будущий император начал учить французский язык только в десять лет и в юности весьма прохладно относился к поработившему Корсику Парижу, именно его историки называют основателем современной Франции и творцом французской нации. Из-за сомнительных служебных перспектив и нехватки денег молодой Бонапарт дважды порывался покинуть Францию, чтобы перейти на службу России либо Британии. Эксперты оценивают роль Наполеона в истории неоднозначно. С одной стороны, его вспоминают как поработителя, пролившего реки крови, а с другой — как великого полководца и талантливого управленца, законодательные инициативы которого получили распространение во многих странах мира.

Родной остров Наполеона — Корсика — столетиями находился под иностранным гнётом. С 1300 года он принадлежал Генуэзской республике, однако корсиканцы упорно не желали мириться с этим фактом, регулярно поднимая восстания. В 1755 году жители острова завоевали фактическую независимость и основали Корсиканскую республику. Отчаявшись вернуть себе Корсику, генуэзцы в 1768 году передали остров королевству Франция в счёт долгов. В мае 1769 года французские войска разгромили защитников независимости Корсики, и остров перешёл под контроль Парижа.

Путь к славе

Наполеон родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо в семье мелких местных аристократов Буонапарте, сторонников независимости Корсики. У будущего императора было 12 братьев и сестёр, семеро из которых дожили до совершеннолетия. Наполеон рос болезненным и замкнутым ребёнком, влюблённым в книги. Родным для него был корсиканский диалект итальянского языка. Французский он начал изучать, когда ему было почти десять лет.

Отец Наполеона Карло Буонапарте, несмотря на связи со сторонниками независимости Корсики, в 1777 году был избран депутатом от местного дворянства и на время переехал во Францию. Наполеона он забрал с собой, устроив его сначала в колледж в Отёне, а затем в кадетскую школу в Бриен-ле-Шато. Отношения с однокурсниками у замкнутого корсиканца сначала не складывались, но со временем благодаря склонности отстаивать своё мнение он выдвинулся в неформальные лидеры кадетского сообщества.

В 1784 году Наполеон поступил в Парижскую военную школу, где учился весьма успешно. Сначала он демонстративно подчеркивал свою корсиканскую идентичность, однако жизнь во Франции постепенно заставила его изменить взгляды: он почувствовал себя французом.

Наполеон на троне Карла Великого

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В 1785 году умер Карло Буонапарте. Незадолго до смерти глава семейства получил грант на разведение тутовых деревьев и не успел его вернуть. Из-за долгов семья Буонапарте оказалась на грани нищенского существования. Наполеон досрочно окончил учёбу и осенью поступил на службу в артиллерию в чине младшего лейтенанта. Из-за необходимости помогать матери деньгами, он жил крайне бедно, ел всего один раз в день. Чтобы решить проблемы семьи, Наполеон хотел поступить на службу в Русскую императорскую армию, где жалованье было выше, чем во Франции. Его остановила только неизбежность временного понижения в звании.

В 1789 году Наполеон поддержал Французскую революцию. Он участвовал в установлении революционной власти на Корсике. Позднее Бонапарт перевёлся в формирующуюся Национальную гвардию и получил чин подполковника. Однако из-за конфликта с местными сторонниками независимости он покинул родной остров и отбыл в Париж, в распоряжение военного министерства. Звание подполковника Национальной гвардии в столице Наполеону не подтвердили и произвели его в капитаны.

С 1793 года Наполеон в должности батальонного командира принимал участие в боевых действиях против роялистов и британцев на юге Франции и против австрийцев в Италии. За заслуги при взятии Тулона его произвели в бригадные генералы. В 1795 году он, будучи артиллеристом, отказался от назначения в пехоту, был выведен за штат и временно даже исключён из списка действующих генералов. В этот период Наполеон задумался о поступлении на службу в Британскую Ост-Индскую компанию. Но глава Директории Поль Баррас назначил его своим помощником и бросил на подавление роялистского восстания в Париже. Наполеон применил на улицах столицы пушки, победил и сразу был произведён в дивизионные генералы, пройдя, таким образом, за десять лет всю офицерскую табель о рангах своего времени.

Командующий, первый консул, император

В марте 1796 года Наполеон заключил брак с вдовой казнённого революционерами графа Богарне и бывшей любовницей Барраса Жозефиной. Сразу после свадьбы Наполеон, изменивший в это время написание своей фамилии на Бонапарт, отбыл в Италию командовать находившимся там французским контингентом.

Наполеон Бонапарт и его жена Жозефина де Богарне

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© Spencer Arnold Collection

На Апеннинском полуострове Наполеон смог добиться ряда побед над армиями итальянских государств и союзных им австрийцев. Благодаря контрибуциям и реквизициям, он резко улучшил снабжение войск, заслужив признательность со стороны солдат. Перенеся войну на территорию Австрии, Наполеон принудил Вену подписать выгодный для Франции мирный договор.

По итогам Итальянской кампании Наполеон приобрёл богатство и снискал популярность во Франции. Он должен был руководить французским вторжением в Англию, но счёл подобный замысел нереальным и рекомендовал властям республики вторгнуться в Египет, считавшийся форпостом на пути к Индии. Благодаря соблюдению строгой секретности его армия сумела пересечь Средиземное море, не столкнувшись с британским флотом. 21 июля 1798 года французский корпус в Битве у пирамид разгромил египетские войска. Однако для Наполеона победа была омрачена неприятным известием: его адъютанты проговорились, что во Франции ходят слухи об изменах Жозефины. После этого, по словам исследователей, Наполеон стал болезненно честолюбив, эгоцентричен и чрезвычайно подозрителен. В начале 1799 года он вторгся в Сирию, однако полностью покорить её не смог и тайно отбыл во Францию. Там он устроил скандал Жозефине скандал, но вскоре супруги помирились.

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Пока Наполеон воевал на востоке, Францию охватил жестокий политический кризис, а Александр Суворов разгромил наполеоновских генералов в Италии. В ноябре 1799 года Бонапарт разогнал Совет пятисот (нижнюю палату французского парламента) и, опираясь на небольшую группу депутатов, провозгласил в стране «временное консульство». Согласно разработанной под руководством Наполеона новой Конституции, законодательная власть была поделена между целым рядом органов, а исполнительная концентрировалась в руках первого консула, которым стал сам Бонапарт.

В то же время из-за политических интриг австрийских властей русские войска в 1799 году вынуждены были покинуть Северную Италию, отправившись в Швейцарский поход. В итоге в 1800 году Наполеон вернулся с французской армией на Апеннины и разгромил австрийцев, получив влияние на юге Европы. Заключив мир с Веной и Лондоном, Бонапарт занялся внутриполитическими реформами. Был создан Банк Франции, появилась единая система школ-лицеев, закрылось большинство газет. Под контролем первого консула формировалась могущественная полиция и тайная служба. Бонапарт вернул из эмиграции часть роялистов и разрешил восстановить дореволюционные дворянские обычаи. Он договорился с Папой Римским о признании своей власти, а в обмен объявил католицизм религией большинства французов. Кроме того, Наполеон провёл фискальную реформу и стал поощрять экспансию французских промышленников и торговцев на иностранные рынки.

Понимая неизбежность столкновения со своим главным западноевропейским конкурентом, Британией, Наполеон отказался от поддержки колоний в Западном полушарии и продал Луизиану американцам. В 1804 году во Франции был ратифицирован новый гражданский кодекс, вошедший в историю как Кодекс Наполеона. Его положения были в дальнейшем заимствованы десятками других стран. После подавления ряда заговоров, 18 мая 1804 года во Франции была принята новая конституция, согласно которой Наполеон становился императором французов.

Победы и поражения

2 декабря 1804 года Наполеон короновался императорской короной. Однако в его семье всё чаще вспыхивали конфликты — мать, братья и сёстры Наполеона не любили Жозефину и её детей от первого брака.

В 1805 году в Европе началась большая война. Наполеон уступил британцам господство на море, но компенсировал это победами на суше. 2 декабря он разбил российско-австрийскую армию в Битве под Аустерлицем. Заставив Австрию подписать выгодный для Франции мир, Наполеон упрочил своё положение в Центральной Европе. Главами марионеточных государств на территории Германии и Италии он стал назначать своих родственников и военачальников.

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«На руку Наполеону были как его знание военного дела, так и слепота старого мира — ведь все тогда считали его первые победы случайными. А вот после удачи под Аустерлицем уже никто так не думал», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук Виктор Безотосный.

По словам военного историка и публициста Александра Широкорада, Наполеон создал с нуля маневренную и очень подвижную артиллерию, довёл до совершенства оружие, обеспечил устойчивое взаимодействие армии с флотом и перевёл её на самоснабжение.

В 1806 году Наполеон вступил в войну с Пруссией и Россией. Но боевые действия оказались для Бонапарта сложными — целый ряд сражений не позволили выявить победителя. В итоге 7 июля 1807 года Наполеон заключил Тильзитский мир с Александром I.

Получив гарантии мира на востоке, Наполеон предложил Испании разделить Португалию. А затем, воспользовавшись присутствием на испанской территории своих войск, заставил испанского короля Карла IV и его сына Фердинанда VII отречься от престола, сделав новым монархом своего брата Жозефа.

В 1809 году Австрия объявила очередную войну Франции. Наполеон снова победил и лишил Вену выхода к Адриатическому морю. Однако победа на этот раз далась ему очень тяжело. Действия британского флота против французских купцов и постоянные войны истощили экономику и вызвали кризис во Франции. Захват в 1809 году Наполеоном владений Папы Римского привёл к отлучению Бонапарта от церкви и резкому падению его личного престижа. Одновременно с этим Россия выражала явное недовольство невозможностью торговать с Великобританией, а Александр I не отдал Наполеону, который развёлся с Жозефиной, руку своей сестры Анны.

Летом 1812 года Бонапарт собрал Великую армию из 450 тыс. человек и вторгся в Россию, в западных армиях которой находились менее 200 тыс. военнослужащих. Но российские войска отступали вглубь страны, изматывая Наполеона небольшими сражениями и не давая ему генеральной баталии. Из-за грабежей и насилия на борьбу с захватчиками массово поднялись российские крестьяне.

Отступление французов через Березину в 1812 году

© Петер фон Гесс (1844)

Бородинское сражение 7 сентября 1812 года не позволило выявить однозначного победителя: российские войска отошли, а затем покинули Москву, в которую 14 сентября вступила Великая армия, но вскоре, лишенная запасов и голодная, она вынуждена была покинуть город. Отступление для Бонапарта превратилось в серию жестоких поражений. Из России во Францию с Наполеоном вернулось лишь около 25 тыс. солдат и офицеров.

Но оказавшись на родине, Бонапарт быстро собрал новую 300-тысячную армию. Однако её боеспособность оказалась ниже, чем у старой наполеоновской гвардии. Несмотря на отдельные успехи Наполеона, он уже был не в состоянии удерживать контроль над Европой, тогда как совместные действия России, Австрии и Пруссии оказались удачными для антинаполеоновской коалиции. 16-19 октября 1813 года французская армия была разгромлена в одном из крупнейших сражений XIX века — Битве народов под Лейпцигом. 31 марта 1814 года войска антинаполеоновской коалиции вступили в Париж. Неделю спустя Бонапарт отрёкся от престола и попытался покончить с собой. Однако яд не подействовал, Наполеон выжил и получил во владение от победителей остров Эльба в Средиземном море.

«Наполеона подвела гордыня. Замысел создать мировую империю оказался ему не по зубам. Плюс ко всему, Россия стала единственной державой, которая могла противостоять Великой армии Наполеона», — подчеркнул Виктор Безотосный.

Однако вскоре между победителями начались трения. Воспользовавшись этим, 26 февраля 1815 года Бонапарт бежал с Эльбы и поднял французские войска. Чтобы заручиться поддержкой буржуазии, он разработал для страны новую либеральную конституцию.

Однако к новой войне Франция была не готова. 18 июня англо-германская армия разгромила Наполеона в сражении возле бельгийской деревни Ватерлоо.

© Сэдлер Уильям «Битва при Ватерлоо»

Бонапарт снова отрёкся от власти и попросил политического убежища в Великобритании. Но британские власти не пожелали оставлять Наполеона в Европе и отправили его в ссылку на отдалённый остров Святой Елены. Там бывший император работал над своими мемуарами. Он находился в постоянной депрессии и 5 мая 1821 года скончался — по наиболее распространённой версии, от рака желудка.

«Важная сторона деятельности Наполеона — это создание государства Франция, ведь до 1789 года существовало лишь Французское королевство, состоявшее из нескольких больших провинций под единой властью монарха. В каждой провинции был свой парламент, свои налоги, свои законы, свой язык. Объединение Франции началось с эпохи французской республики, а вот закончилось именно во времена Наполеона. Только после 1814 года сформировалась единая французская нация», — отметил в беседе с RT Александр Широкорад.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор Наталья Таньшина в разговоре с RT подчеркнула, что «Наполеон — это человек, который сделал сам себя. Он искренне верил, что нет ничего невозможного, и вот эта вера в себя, харизма, которой он был, однозначно, не обделён, во многом определили его успех, а, соответственно, и все его блестящие победы».

«Историки абсолютно согласны с тем, что современная Франция создана именно Наполеоном, — рассказала Наталья Таньшина. — Он и сам говорил: «Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений, — Ватерлоо изгладит память о всех этих победах. Но что не может быть забыто, что будет жить вечно — это мой Гражданский кодекс».