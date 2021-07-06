«Мечтал построить государство-семью»: каким было правление императора Николая I

225 лет назад родился будущий российский император Николай I. Историки называют его одним из наиболее противоречивых правителей страны. Он провёл кодификацию законов, существенно облегчил жизнь крепостным крестьянам, одержал ряд крупных военных побед, добился роста экономики империи и многое сделал для развития образования. Однако при этом эксперты отмечают, что в период его правления государственный аппарат был забюрократизирован, военно-промышленный комплекс — недостаточно развит, а внешнеполитические просчёты привели к болезненному поражению России в Крымской войне.

6 июля 1796 года у наследника российского престола Павла Петровича и его жены Марии Фёдоровны родился третий сын — Николай. Воспитанием Николая Павловича занимались няня Евгения Лайон, баронесса Шарлотта Ливен и генерал Матвей Ламздорф.

Николай Павлович с детства увлекался всем, что было связано с военным делом. Согласно воспоминаниям современников, лучшей наградой для него была возможность побывать на параде или разводе караулов. Кроме того, он интересовался точными науками, живописью и музыкой, но не любил социальные и гуманитарные дисциплины.

«Ум его не обработан, воспитание его было небрежно», — отзывалась в дальнейшем о Николае Павловиче английская королева Виктория.

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Николай хотел принять участие в Отечественной войне 1812 года, но на фронт его не пустили родные. Только во время Заграничного похода в 1814 году император Александр I, старший брат Николая Павловича, разрешил ему прибыть в действующую армию.

По словам историков, после завершения европейской кампании русской армии Николай Павлович занялся углублённым изучением военных наук. В 1817 году (согласно другим источникам, в 1818 году) Николай Павлович был назначен генерал-инспектором армии по инженерной части. Параллельно он командовал различными пехотными подразделениями и занимался вопросами развития системы военного образования в России.

Женился Николай Павлович на дочери короля Пруссии Фредерике Луизе Шарлотте Вильгельмине, принявшей после перехода в православие имя Александра Фёдоровна.

Николай I в детстве

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«Случайный приход к власти»

Как отмечают историки, в начале 1820-х годов в России обострился вопрос престолонаследия. У Александра I не было рождённых в браке детей, поэтому наследником престола считался его брат Константин Павлович. Однако тот в 1820 году заключил морганатический (неравный) брак с польской графиней Иоанной Грудзинской и написал старшему брату, что от своих прав на престол отказывается. Александр I согласился с отказом Константина от прав на трон, подписав специальный манифест, но обнародовать его не стал.

Как отметил профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко, ситуация с отказом от оглашения порядка престолонаследования привела к масштабному политическому конфликту.

Николай I в молодости

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«Тем, что Александр I признал следующим наследником Николая, но никому об этом не сказал, он устроил в дальнейшем своим братьям «весёлую жизнь», — подчеркнул эксперт.

1 декабря 1825 года Александр I умер. Николай Павлович, органы государственной власти и гарнизон Санкт-Петербурга присягнули на верность Константину Павловичу. Однако тот ещё раз подтвердил в письме к младшему брату своё отречение от престола и отказался даже приехать в столицу. 25 декабря Николай Павлович подписал манифест, в котором задним числом объявил 1 декабря началом своего царствования.

Сложившейся ситуацией «междуцарствия» попытались воспользоваться представители тайных революционных обществ, решившие поднять восстание и не допустить коронации Николая Павловича. 26 декабря 1825 года они вывели на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге свыше 3 тыс. солдат и матросов гвардии.

Николай I во время Восстания декабристов

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«Но в решающую минуту Николай I взял власть в свои руки и показал декабристам, что он не просто готов быть императором, а уже им стал», — заявил в разговоре с RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.

После провала переговоров с участниками восстания Николай I отдал приказ открыть по ним огонь.

«Это был случайный приход к власти, к которой Николай изначально не готовился. Александр I до конца надеялся, что у него родится сын. Николай же стал императором в крайне тяжёлой обстановке. Стрельба из пушек на Сенатской площади не слишком привлекательно выглядела в глазах Европы, а для самого Николая I она стала тяжёлой психологической травмой», — поделился своим мнением Леонид Ляшенко.

Единство и борьба противоположностей

По словам профессора МПГУ, доктора исторических наук Виталия Захарова, находясь под впечатлением от восстания декабристов, Николай I после прихода к власти взял курс на пресечение любой революционной активности.

«Не только попытки возродить движения декабристского типа в России жёстко подавлялись. Николай I также занялся борьбой с распространением революционных движений в Европе, поддерживая там консервативные силы, а в 1849 году по просьбе австрийского правительства подавил революцию в Венгрии, получив в итоге прозвище Жандарм Европы», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Сразу после прихода к власти Николай I ввёл в стране жёсткую цензуру, которую под влиянием общественного мнения смягчил несколько лет спустя. При этом казнь пятерых декабристов стала единственной за его 30-летнее правление. Пытки и побои в отношении политзаключённых при Николае I в России не применялись.

Император вёл аскетический образ жизни. Он не курил, не употреблял крепкие спиртные напитки, любил ходить пешком и занимался строевыми упражнениями с оружием. Из верхней одежды он предпочитал простую офицерскую шинель, а спал на жёсткой кровати. Его рабочий день начинался в семь часов утра. Николай I никогда не пропускал воскресных богослужений.

Император стремился добиться максимального личного контроля над всей внутриполитической и хозяйственной деятельностью в стране. Военный и государственный аппарат при нём были максимально централизованы. Он постоянно посещал различные государственные учреждения и большие стройки, проекты которых лично корректировал.

Николай I

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Историки отмечают, что Николай I запрещал чиновникам принимать ценные подарки и прекратил раздачу государственного имущества приближённым к трону. Однако победить коррупцию в стране он так и не смог.

Одним из важнейших направлений внутриполитической деятельности императора, по словам Евгения Пчелова, стало упорядочение законодательства. По распоряжению Николая I были подготовлены «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской империи».

Особое внимание царь уделял развитию оборонной сферы. При нём была создана Императорская военная академия (в дальнейшем названная в его честь Николаевской академией Генштаба), открыты более десяти новых кадетских корпусов. Срок солдатской службы во время правления Николая I сократился с 25 до 15 лет, зато численность армии выросла на 40% и достигла 1,36 млн военнослужащих. Император резко ограничил применение в армии телесных наказаний. На границах империи по его приказу шло масштабное строительство укреплений. Однако при этом, по словам историков, Николай I слишком много внимания уделял строевой подготовке войск, и это шло в ущерб боевой выучке. Крайне медленно при нём внедрялись в войсках новейшие системы вооружения, в частности нарезное огнестрельное оружие.

Николай I на строительных работах

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Экономическая политика Николая I носила протекционистский характер. Отечественные производители при нём поддерживались субсидиями, фискальными льготами и долгосрочными ссудами. При Николае I в России появилось машиностроение и производство сахара, началось строительство железных дорог, развивалась система шоссе и водных путей сообщения, резко выросли объёмы промышленного производства.

Император пытался совместить сохранение прав и привилегий дворянства с ограничением крепостничества. Помещикам предоставлялись льготные кредиты и выделялись государственные земли, но при этом их личная власть над крестьянами ограничивалась. Дворяне были лишены права судить крестьян и решать их судьбу. Крепостные получили больше возможностей обрести личную свободу. Продажа крестьян поодиночке и без земли была запрещена. По словам историков, Николай I дал крепостным крестьянам понять, что они в первую очередь — подданные государства, а не собственность помещиков. В то же самое время доводить до конца ликвидацию крепостного права император не стал.

Русско-турецкая война 1828—1829 годов

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Важнейшим аспектом деятельности Николая I эксперты называют поддержку науки и массовое открытие учебных заведений: от школ для крестьянских детей до технических училищ и вузов. Однако при этом Николай I запретил детям крепостных крестьян поступать в гимназии и высшие учебные заведения. Юношам 10—18 лет он не разрешал воспитываться за границей. Автономия университетов при нём была ограничена. В то же самое время в России открывались обсерватории и организовывались научные экспедиции.

В военной сфере императору некоторое время улыбалась удача. При нём Россия одержала победы в войнах с Персией 1826—1828 годов и с Турцией 1828—1829 годов. В 1831 году было подавлено восстание в Польше. Ряд поражений в годы правления Николая I нанесли русские войска горцам Кавказа. В состав России были включены обширные территории в Средней Азии.

Однако надежды, которые император возлагал на участие в Священном союзе и дружбу с Австрией, себя не оправдали. Когда в 1850-е годы Россия столкнулась с союзом Турции, Англии и Франции, официальная Вена поддерживать Санкт-Петербург не стала. Во время Крымской войны, несмотря на проявленное мужество, российские войска понесли ряд болезненных поражений. Историки связывают их как с недостаточным уровнем развития вооружения и инфраструктуры, так и с ошибками во внешней политике.

Оборона Севастополя. Крымская война

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2 марта 1855 года Николай I умер. По официальной версии, причиной его смерти стало воспаление лёгких. Однако ходили слухи о возможном самоубийстве монарха из-за военных и внешнеполитических поражений.

«Дать однозначную оценку царствованию Николая I нельзя. Одни говорят о важнейшем этапе в развитии страны, другие — об ультрареакционной эпохе. Николай I добился ряда важных достижений, с его правления в стране начался технический и промышленный переворот, но в то же время российская бюрократия при нём превратилась в страшную деструктивную силу. Император мечтал построить государство-семью, в которой он был бы мудрым отцом, министры и старшие офицеры — старшими родственниками, а остальные подданные — неразумными детьми, за которыми нужно приглядывать. Но это была утопия, вступившая вскоре в противоречие с реальностью», — резюмировал Леонид Ляшенко.