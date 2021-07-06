«Мечтал построить государство-семью»: каким было правление императора Николая I
- Николай I
- © Wikimedia commons
6 июля 1796 года у наследника российского престола Павла Петровича и его жены Марии Фёдоровны родился третий сын — Николай. Воспитанием Николая Павловича занимались няня Евгения Лайон, баронесса Шарлотта Ливен и генерал Матвей Ламздорф.
Николай Павлович с детства увлекался всем, что было связано с военным делом. Согласно воспоминаниям современников, лучшей наградой для него была возможность побывать на параде или разводе караулов. Кроме того, он интересовался точными науками, живописью и музыкой, но не любил социальные и гуманитарные дисциплины.
«Ум его не обработан, воспитание его было небрежно», — отзывалась в дальнейшем о Николае Павловиче английская королева Виктория.
Николай хотел принять участие в Отечественной войне 1812 года, но на фронт его не пустили родные. Только во время Заграничного похода в 1814 году император Александр I, старший брат Николая Павловича, разрешил ему прибыть в действующую армию.
По словам историков, после завершения европейской кампании русской армии Николай Павлович занялся углублённым изучением военных наук. В 1817 году (согласно другим источникам, в 1818 году) Николай Павлович был назначен генерал-инспектором армии по инженерной части. Параллельно он командовал различными пехотными подразделениями и занимался вопросами развития системы военного образования в России.
Женился Николай Павлович на дочери короля Пруссии Фредерике Луизе Шарлотте Вильгельмине, принявшей после перехода в православие имя Александра Фёдоровна.
- Николай I в детстве
- © Wikimedia commons
«Случайный приход к власти»
Как отмечают историки, в начале 1820-х годов в России обострился вопрос престолонаследия. У Александра I не было рождённых в браке детей, поэтому наследником престола считался его брат Константин Павлович. Однако тот в 1820 году заключил морганатический (неравный) брак с польской графиней Иоанной Грудзинской и написал старшему брату, что от своих прав на престол отказывается. Александр I согласился с отказом Константина от прав на трон, подписав специальный манифест, но обнародовать его не стал.
Как отметил профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко, ситуация с отказом от оглашения порядка престолонаследования привела к масштабному политическому конфликту.
- Николай I в молодости
- © Wikimedia commons
«Тем, что Александр I признал следующим наследником Николая, но никому об этом не сказал, он устроил в дальнейшем своим братьям «весёлую жизнь», — подчеркнул эксперт.
1 декабря 1825 года Александр I умер. Николай Павлович, органы государственной власти и гарнизон Санкт-Петербурга присягнули на верность Константину Павловичу. Однако тот ещё раз подтвердил в письме к младшему брату своё отречение от престола и отказался даже приехать в столицу. 25 декабря Николай Павлович подписал манифест, в котором задним числом объявил 1 декабря началом своего царствования.
Сложившейся ситуацией «междуцарствия» попытались воспользоваться представители тайных революционных обществ, решившие поднять восстание и не допустить коронации Николая Павловича. 26 декабря 1825 года они вывели на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге свыше 3 тыс. солдат и матросов гвардии.
- Николай I во время Восстания декабристов
- © Wikimedia commons
«Но в решающую минуту Николай I взял власть в свои руки и показал декабристам, что он не просто готов быть императором, а уже им стал», — заявил в разговоре с RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.
После провала переговоров с участниками восстания Николай I отдал приказ открыть по ним огонь.
«Это был случайный приход к власти, к которой Николай изначально не готовился. Александр I до конца надеялся, что у него родится сын. Николай же стал императором в крайне тяжёлой обстановке. Стрельба из пушек на Сенатской площади не слишком привлекательно выглядела в глазах Европы, а для самого Николая I она стала тяжёлой психологической травмой», — поделился своим мнением Леонид Ляшенко.
Единство и борьба противоположностей
По словам профессора МПГУ, доктора исторических наук Виталия Захарова, находясь под впечатлением от восстания декабристов, Николай I после прихода к власти взял курс на пресечение любой революционной активности.
«Не только попытки возродить движения декабристского типа в России жёстко подавлялись. Николай I также занялся борьбой с распространением революционных движений в Европе, поддерживая там консервативные силы, а в 1849 году по просьбе австрийского правительства подавил революцию в Венгрии, получив в итоге прозвище Жандарм Европы», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
Сразу после прихода к власти Николай I ввёл в стране жёсткую цензуру, которую под влиянием общественного мнения смягчил несколько лет спустя. При этом казнь пятерых декабристов стала единственной за его 30-летнее правление. Пытки и побои в отношении политзаключённых при Николае I в России не применялись.
Император вёл аскетический образ жизни. Он не курил, не употреблял крепкие спиртные напитки, любил ходить пешком и занимался строевыми упражнениями с оружием. Из верхней одежды он предпочитал простую офицерскую шинель, а спал на жёсткой кровати. Его рабочий день начинался в семь часов утра. Николай I никогда не пропускал воскресных богослужений.
Император стремился добиться максимального личного контроля над всей внутриполитической и хозяйственной деятельностью в стране. Военный и государственный аппарат при нём были максимально централизованы. Он постоянно посещал различные государственные учреждения и большие стройки, проекты которых лично корректировал.
- Николай I
- © Wikimedia commons
Историки отмечают, что Николай I запрещал чиновникам принимать ценные подарки и прекратил раздачу государственного имущества приближённым к трону. Однако победить коррупцию в стране он так и не смог.
Одним из важнейших направлений внутриполитической деятельности императора, по словам Евгения Пчелова, стало упорядочение законодательства. По распоряжению Николая I были подготовлены «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской империи».
Особое внимание царь уделял развитию оборонной сферы. При нём была создана Императорская военная академия (в дальнейшем названная в его честь Николаевской академией Генштаба), открыты более десяти новых кадетских корпусов. Срок солдатской службы во время правления Николая I сократился с 25 до 15 лет, зато численность армии выросла на 40% и достигла 1,36 млн военнослужащих. Император резко ограничил применение в армии телесных наказаний. На границах империи по его приказу шло масштабное строительство укреплений. Однако при этом, по словам историков, Николай I слишком много внимания уделял строевой подготовке войск, и это шло в ущерб боевой выучке. Крайне медленно при нём внедрялись в войсках новейшие системы вооружения, в частности нарезное огнестрельное оружие.
- Николай I на строительных работах
- © Wikimedia commons
Экономическая политика Николая I носила протекционистский характер. Отечественные производители при нём поддерживались субсидиями, фискальными льготами и долгосрочными ссудами. При Николае I в России появилось машиностроение и производство сахара, началось строительство железных дорог, развивалась система шоссе и водных путей сообщения, резко выросли объёмы промышленного производства.
Император пытался совместить сохранение прав и привилегий дворянства с ограничением крепостничества. Помещикам предоставлялись льготные кредиты и выделялись государственные земли, но при этом их личная власть над крестьянами ограничивалась. Дворяне были лишены права судить крестьян и решать их судьбу. Крепостные получили больше возможностей обрести личную свободу. Продажа крестьян поодиночке и без земли была запрещена. По словам историков, Николай I дал крепостным крестьянам понять, что они в первую очередь — подданные государства, а не собственность помещиков. В то же самое время доводить до конца ликвидацию крепостного права император не стал.
- Русско-турецкая война 1828—1829 годов
- © Wikimedia commons
Важнейшим аспектом деятельности Николая I эксперты называют поддержку науки и массовое открытие учебных заведений: от школ для крестьянских детей до технических училищ и вузов. Однако при этом Николай I запретил детям крепостных крестьян поступать в гимназии и высшие учебные заведения. Юношам 10—18 лет он не разрешал воспитываться за границей. Автономия университетов при нём была ограничена. В то же самое время в России открывались обсерватории и организовывались научные экспедиции.
В военной сфере императору некоторое время улыбалась удача. При нём Россия одержала победы в войнах с Персией 1826—1828 годов и с Турцией 1828—1829 годов. В 1831 году было подавлено восстание в Польше. Ряд поражений в годы правления Николая I нанесли русские войска горцам Кавказа. В состав России были включены обширные территории в Средней Азии.
Однако надежды, которые император возлагал на участие в Священном союзе и дружбу с Австрией, себя не оправдали. Когда в 1850-е годы Россия столкнулась с союзом Турции, Англии и Франции, официальная Вена поддерживать Санкт-Петербург не стала. Во время Крымской войны, несмотря на проявленное мужество, российские войска понесли ряд болезненных поражений. Историки связывают их как с недостаточным уровнем развития вооружения и инфраструктуры, так и с ошибками во внешней политике.
- Оборона Севастополя. Крымская война
- © Wikimedia commons
2 марта 1855 года Николай I умер. По официальной версии, причиной его смерти стало воспаление лёгких. Однако ходили слухи о возможном самоубийстве монарха из-за военных и внешнеполитических поражений.
«Дать однозначную оценку царствованию Николая I нельзя. Одни говорят о важнейшем этапе в развитии страны, другие — об ультрареакционной эпохе. Николай I добился ряда важных достижений, с его правления в стране начался технический и промышленный переворот, но в то же время российская бюрократия при нём превратилась в страшную деструктивную силу. Император мечтал построить государство-семью, в которой он был бы мудрым отцом, министры и старшие офицеры — старшими родственниками, а остальные подданные — неразумными детьми, за которыми нужно приглядывать. Но это была утопия, вступившая вскоре в противоречие с реальностью», — резюмировал Леонид Ляшенко.