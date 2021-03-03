«Освобождённая энергия крестьянства»: как отмена крепостного права изменила Российскую империю

160 лет назад император Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей», известный также как манифест об отмене крепостного права. Этим документом царь даровал личную свободу примерно 23 млн помещичьих крестьян. Историки оценивают инициированную Александром II крестьянскую реформу неоднозначно. Одни отмечают, что крестьяне не стали в полной мере свободными, сохранив экономическую зависимость от помещиков, другие подчёркивают прогрессивный характер реформы в целом и утверждают, что на более масштабные преобразования у государства в то время не хватало средств.

3 марта 1861 года Александр II поставил свою подпись под манифестом «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и ещё рядом документов, запустивших в Российской империи масштабную крестьянскую реформу.

Крепостное право

Становление крепостного права в России историки связывают с событиями XV—XVI веков, когда начало ограничиваться право перехода крестьян из одной вотчины в другую.

«Государство в то время не имело достаточных средств для содержания крупной дружины и административного аппарата. Поэтому содержание дворян и помещиков, нёсших военную и гражданскую службу, возлагалось на крестьян. В то же самое время определённые требования предъявлялись и к помещикам — они должны были защищать крестьян, помогать им в голодные годы, выполнять судебные функции. В условиях XV века такой социальный договор в известной мере мог устраивать и государство, и помещиков, и даже крестьян, однако со временем он, конечно, стал утрачивать актуальность», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Широкорад.

По его словам, крепостное право утратило свою логику в эпоху Екатерины II, которая воплощала в жизнь подписанный её мужем манифест о вольности дворянства.

«Если дворянин получил право служить или не служить, то и крестьянин должен был получить право работать или не работать. Но с крестьянами вопрос решён не был. Крепостное право превратилось в тормоз для развития России», — считает эксперт.

Как отметил в беседе с RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко, изначально крепостное право было фундаментом, на котором строилась Российская империя, и периода дворянской культуры без него бы не было. Но в конце XVIII века оно превратилось в отжившую традицию, раскалывающую общество и сдерживающую развитие страны.

По словам историков, крестьяне находились практически в неограниченной власти помещиков, которые их покупали и продавали, ссылали в Сибирь, подвергали телесным наказаниям, отбирали у них любое личное имущество. Крепостные долгое время были лишены даже права жаловаться властям на жестокость барина.

«Крепостных меняют на собак» — Иван Ижакевич

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Первой попыткой ограничить своеволие помещиков эксперты называют указ императора Павла I, который в 1797 году запретил принуждать крепостных к работе на барина по воскресеньям и рекомендовал ограничить норму эксплуатации крестьян дворянами половиной оставшегося рабочего времени, то есть тремя днями.

Указ о вольных хлебопашцах 1803 года предусматривал освобождение крепостных по обоюдному согласию с помещиком за выкуп. В дальнейшем Александр I освободил крестьян в Прибалтике, запретил давать объявления о продаже крепостных без земли и продавать крестьян на ярмарках, лишил помещиков права отправлять людей в Сибирь или на каторгу.

Николай I называл крепостное право злом, создавал секретные комитеты и издавал указы для ограничения крепостного права, но не затрагивал его основ, считая полное освобождение крестьян преждевременным.

Продажа дворовой девушки на картине художника Николая Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого» (1866; Москва, Третьяковская галерея)

Крестьянская реформа

«Во второй половине XIX века возникли три основные причины для отмены крепостного права. Во-первых, это поражение России в Крымской войне, продемонстрировавшее экономическое и военно-техническое отставание от ведущих стран Европы. Во-вторых, рост социального недовольства, увеличение количества бунтов. В-третьих, либеральный настрой Александра II и общее осознание властями необходимости серьёзных реформ», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

По его словам, ранее сопротивление дворянства было главным фактором, сдерживающим отмену крепостного права. Однако в ситуации, когда малопродуктивный труд крепостных, сдерживал экономическое развитие страны и ставил под риск сам статус великой державы, мнение противников реформ перестало быть решающим.

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В 1856 году Александр II на встрече с представителями дворянства Московской губернии заявил, что лучше ликвидировать крепостное право сверху, чем ждать, пока это начнёт происходить снизу. Царь стал создавать комитеты по крестьянскому делу, официально занявшиеся разработкой проекта реформы.

В 1858 году общее количество крепостных в России оценивалось примерно в 23 млн человек. Из 65 российских губерний и областей в девяти вообще не было крепостных (в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в казачьих землях и на части Закавказья), ещё в четырёх жило всего по несколько лично зависимых крестьян.

В 1859 году для рассмотрения проектов, подготовленных губернскими комитетами, были созданы специальные Редакционные комиссии, в состав которых входили сторонники реформ. Прошедший через Редакционные комиссии и принятый Главным комитетом по крестьянскому делу проект реформы был под влиянием Александра II поддержан Госсоветом.

3 марта 1861 года Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и ещё ряд документов, направленных на его практическую реализацию.

Факсимиле манифеста 19 февраля (3 марта) 1861 года по изданию «Великая реформа», 1911 год

Манифест даровал личную свободу всем помещичьим крестьянам. С этого момента они могли самостоятельно приобретать имущество, вступать в брак, заключать договоры. Но помещики сохраняли право собственности на землю, предоставляя бывшим крепостным личные усадьбы за выкуп и полевые наделы в постоянное пользование. За это крестьяне некоторое время после реформы должны были отбывать барщину либо платить оброк.

Следующим этапом освобождения крестьян становился выкуп ими земельных наделов. Большую часть средств за наделы выплачивало правительство, предоставлявшее бывшим крепостным кредит примерно под 6% годовых на 49 лет. В дальнейшем это привело к возникновению у многих крестьян огромных долгов.

Размеры наделов колебались в зависимости от региона. При этом, если надел, которым ранее пользовались крепостные, был больше принятой в конкретном регионе нормы, от него отрезалась часть в пользу помещика. Нарезка земель чаще всего была произведена таким образом, чтобы сделать их обработку максимально неудобной для крестьян, заставить их арендовать дополнительные земли у помещика, спрашивать его разрешения на доступ к различным объектам сельскохозяйственной инфраструктуры.

Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян (Чтение манифеста)». Картина 1907 года

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«Как помещики, потерявшие бесплатный труд крепостных, так и сами крестьяне остались недовольны реформой. Несложно подсчитать, что с учётом срока выплат, крестьянин должен был вернуть государству примерно в три раза больше, чем за его землю было уплачено помещику. Из-за сделанных в ходе реформы оговорок в 1861 году произошло около 1200 крестьянских бунтов. Этот рекорд был побит только в ходе революции 1905 года», — рассказал Захаров.

По словам Леонида Ляшенко, из-за того, что интересы крестьян не были учтены в полной мере, реформу 1861 года в историографии часто называют половинчатой, однако её нельзя оценивать без учёта условий, в которых она проводилась.

«Сегодня задним числом Александру II ставят в пример Пруссию, где крестьянам на десять лет отменили уплату налогов. Но в Пруссии не было более 20 миллионов бывших крепостных, как в России. Я не представляю, какой бы государственный бюджет выдержал отмену уплаты налогов на десять лет для такого количества людей. Правительство Александра II сделало всё, что могло. Денег на то, чтобы удовлетворить всех полностью, в бюджете не было», — подчеркнул Ляшенко.

Григорий Мясоедов. «Чтение Положения 19 февраля 1861 года», 1873

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Как заявил Виталий Захаров, в целом реформа 1861 года носила прогрессивный характер, так как покончила с феодальными пережитками и способствовала развитию в России капиталистических отношений. Но полностью снять общественные противоречия, связанные с низким уровнем жизни крестьян, она не смогла. В дальнейшем это привело к масштабным социальным потрясениям.